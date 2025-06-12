Росіяни не надто успішні, – Зеленський прокоментував новий наступ ворога

Окупанти, ймовірно, розпочали новий великий наступ у 2025 році. Президент України пояснив, що росіяни не такі успішні, як вони заявляють.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Bild.

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Що заявив український лідер про успіхи Росії на фронті

Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито значну перемогу Росії у війні з Україною. За його словами, повідомлення про те, що Москва переможе – російські наративи.

Президент України підкреслив, що українські захисники вже майже три тижні стримують новий наступ окупантів. "Росіяни, м’яко кажучи, не надто успішні", – резюмував Зеленський. Також він згадав про економіку ворога.

Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти ще трохи часу до того, як будуть запроваджені справді жорсткі санкції, бо ще певний час зможе протриматися,

– заявив Зеленський.

Він наголосив на важливості санкцій проти Росії та зауважив, що головна помилка санкцій – це те, що їх запроваджували надто повільно. За словами Зеленського, саме через це Путін отримав можливість адаптуватися.

Також український лідер зазначив, що адекватно сприймає критику Дональда Трампа, якщо вона наблизить закінчення війни. "Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу", – наголосив він.