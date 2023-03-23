Росія може почати штурм на Запоріжжі, але це буде аналогія Вугледара, – військовий оглядач

У Білому домі попередили, що Владімір Путін планує найближчим часом здійснити ще один наступ на Україну. Не можна виключати, що окупанти справді підуть у нову атаку.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. У Вашингтоні вважають, що росіяни можуть наступати за багатьма "різними векторами".

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Як зазначив Коваленко, Донеччина постійно є найгарячішою локацією українського фронту. Менша активність спостерігається на Луганщині. А на Запоріжжі взагалі відносно спокійно у порівнянні з іншими ділянками зони бойових дій.

Росіяни можуть піти на штурм Оріхова чи Гуляйполя

За словами Коваленка, водночас у Запорізькій області ворог накопичив вздовж лінії бойового зіткнення ресурс, який поки що не використовувався.

Окупанти можуть піти на штурм міста Оріхів або висунутися у напрямку Гуляйполя. Але це буде нагадувати події, які відбувалися біля Вугледара. І результат цього сценарію буде аналогічний,

– наголосив військовий оглядач.

Штурм росіян на Запорізькому напрямку буде цілком провальним через низку причин, зокрема через неповну комплектацію підрозділів та проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

"Наступ на Запоріжжі – це самогубство"

У лютому 2023 року окупанти намагалися йти у наступ поблизу Вугледара на Донеччині, однак це закінчилося повним провалом для ворожої армії. Українські захисники під Вугледаром майже повністю знищили "елітну" російську 155-у бригаду морської піхоти.

Коваленко наголосив, що насправді на Запоріжжі у ворога найгірша ситуація з підрозділами.

"Вони найменш боєздатні. Відправляти їх у наступ – це самогубство. Логічно тримати їх саме в обороні, так від них буде більше користі", – сказав військовий оглядач.

Однак якщо окупанти отримають наказ наступати, то у них не буде особливого вибору.

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Перспективи наступу Росії на Луганщині

Як розповів Коваленко, також у ворога достатньо ресурсів на Луганщині, аби продовжувати наступальні дії у напрямку Кремінної, Лимана та Куп'янська. Росіяни почали накопичувати там сили з початку 2023 року, але повноцінно реалізувати свій план так і не змогли.

Основною метою ворога було до весни вийти на лінію лівобережної частини річки Оскіл, але вони цього не змогли зробити. Вони навіть за межі Кремінної не змогли вийти, щоб це відчувалося, що це якийсь наступ,

– сказав військовий оглядач.

Він пояснив, що при наявності ресурсу у Росії дуже низькі тактичні можливості для реалізації нового наступу.

"Якщо вони підуть у наступ, то це, ймовірніше за все, буде якась імітація на окремих локаціях по вузькому фронту, але не більше", – припустив Коваленко.

Окупанти імітуватимуть наступ

Військовий оглядач додав, що окупанти можуть собі намалювати, що їхній наступ може зірвати контрнаступальні дії ЗСУ.

Отже, росіяни можуть імітувати наступальні дії в Луганській та Запорізькій областях, щоб за своїм сценарієм "зірвати" наш контрнаступ,

– сказав Коваленко.

Однак, за його словами, цей план абсолютно безглуздий і не матиме жодного успіху.

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