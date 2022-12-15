"Війна ще не закінчується": навіщо росіянам новий наступ на Київ та чи зможуть прорвати оборону

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія може готувати наступ з різних напрямків, зокрема й на Київ. У цьому немає нічого дивного, адже війна ще не закінчилася.

Так, країні-агресорці для наступу необхідно зібрати кілька сотень тисяч окупантів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

До теми Росіяни готують 200 тисяч солдатів, не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ, – Залужний

Росія може готувати наступ на Київ

Тож коли говорять про ймовірний наступ з території Білорусі, де зосереджені 10 – 50 тисяч російських військових, стає очевидно, що це не загроза для столиці нашої держави.

Утім, якщо ми говоримо про цифру у 200 тисяч загарбників, яку назвав Залужний, то з такою кількістю військових можна спробувати підійти до Києва.

Я сумніваюся, що можна захопити Київ такою кількістю солдатів, але можна здійснити спробу його оточення,

– сказав Левін.

Однак невідомо, скільки часу Росії необхідно на підготовку такого угруповання військ. Головнокомандувач ЗСУ Залужний припустив, що наступ росіян та нова фаза війни може початися наприкінці січня або за оптимістичним сценарієм – навіть у березні.

"У масштабах такої великої війни кінець січня та березень – це велика різниця. За 1 – 2 місця різниці можна навчити екіпаж або отримати нові види озброєння тощо", – підкреслив військовий експерт.

Левін припустив, чи зможе Росія захопити Київ: дивіться відео

"Росіяни готові втратити сотні Херсонів, щоб взяти один Київ"

Росія прагне захопити Київ, оскільки там зосереджені всі адміністративні та військові потужності нашої країни. Крім того, "взяття" столиці було б дуже символічним для росіян. На думку Левіна, країна-агресорка готова "втратити десятки – сотні Херсонів, щоб отримати один Київ".

Успішне захоплення Києва обнулить взагалі усі їхні невдачі: острів Зміїний, потоплення крейсера "Москва", втеча з Харківщини та Херсона тощо. Київ для них – це головна та бажана ціль,

– наголосив військовий експерт.

Чи достатньо цих сил для захоплення столиці

Ігаль зауважив, що ті 200 тисяч російських бійців про які говорив Залужний – це нові підготовлені частини. Він не згадав, наприклад, збройні сили Білорусі – ймовірно 50 тисяч бійців, якими Росія може посилити своє угруповання або ж вагнерівців – близько 20 тисяч.

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Так, поступово ця цифра може підійняти до 300 тисяч військових. Однак не варто забувати й про те, що на інших напрямках також залишаються російські загарбники. Разом це виходить майже пів мільйонне військо.

Конкретно для Києва цих 300 тисяч, включно з Білоруссю, достатньо, щоб спробувати захопити місто,

– припустив військовий експерт.

Чи зможуть росіяни прорвати оборону Києва

Ігаль підкреслив, що міцність оборони – це не укріплення, а люди, їхня підготовка, стійкість та воля. Все це в України є, а оборонні споруди можна побудувати.

Крім того, для будь-якої оборони є важливими резерви та озброєння. Залужний зазначив, що для нової фази війни Україні необхідно щонайменше 300 танків та сотні одиниць бронетехніки.

"Точно можна сказати, що це не буде сюрпризом. Зараз розвідка повністю моніторить – будь-яка концентрація сил Росією буде розцінена не як блеф, а як пряма загроза та буде вжито заходів", – підсумував військовий експерт.