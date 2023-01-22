Росія може розпочати наступ на Україну з будь-якого боку – Путін ставить завдання, – Зеленський

Російський диктатор Владімір Путін готує новий наступ на Україну. Наші військові готові знову захищати свою землю.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

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"Путін думає, де на нас наступати. Ми думаємо, де захищатимемось. Це зовсім різні сприйняття світу й підходи. Путін відправляє помирати на війну сотні тисяч людей. Чужих. Його діти не воюють, не помирають і не страждають. Може вони на окупованих територіях України й стоять на сторожі порядку? Думаю, що ні", – сказав президент.

Росія продовжить воювати

За словами Зеленського, для Путіна ціною війни стали чужі жертви. Він зазначив, що тисячі людей помирають, але російський президент все одно прагне воювати.

Наступ може бути з будь-якого боку. Може бути на Півдні чи Сході. Він же ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, – зазначив президент.

Він додав, що війну як проблему має усвідомити весь світ, а не лише Україна.

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