Від дронів до гранатометів: Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
Джерело:Уряд Німеччини
Німеччина оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Зокрема, ЗСУ отримають нові дрони, а також снаряди для танків і артилерії, яких завжди бракує.
Список військової допомоги від Німеччини з'явився на сторінці уряду країни 28 березня.
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Що отримають ЗСУ від Німеччини: список
- боєприпаси для Leopard 2 A6;
- 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
- 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;
- 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
- 5 засобів постановки перешкод проти дронів;
- 180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення безпілотників;
- 6 машин розмінування WISENT 1;
- 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
- 1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 1 БРЕМ DACHS;
- 9 мінних тралів;
- 1 система спостереження SATCOM;
- 330 інфрачервоних камер;
- 3 автомобілі для охорони кордону;
- 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
- 2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.
Крім цього, українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо (захист від дощу) та 2 аварійні електрогенератори.
Також українські захисники отримали 5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала 9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.
Що Україна отримає в майбутньому
Уряд Німеччини поділився інформацією і про те, що Україна отримає в майбутньому. Зокрема, нам нададуть 20 БМП Marder, 1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини, ракети до ЗРК Patriot та 70 інфрачервоних камер.