Чи ухвалять все ж таки 18-й пакет санкцій проти Росії: цікаві подробиці з саміту лідерів ЄС

У Брюсселі 26 червня 2025 року розпочався саміт Європейської ради. Він триватиме до 27 червня. Під час цієї події лідери ЄС мали б ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зазначивши, що за час повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз надав Україні допомогу на суму 159 мільярдів євро. З них практично 60 мільярдів – військова підтримка. ЄС обіцяє і далі підтримувати нашу державу у протидії російській агресії.

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Новий пакет санкцій проти Росії

Під час саміту лідерів ЄС виступив президент Литви Ґітанас Науседа. Він зазначив, що чіткі та рішучі дії Європейського Союзу щодо протистояння Росії мають проявитися під час саміту, зокрема в ухваленні 18-го пакету санкцій.

Буквально вчора в Гаазі закінчився саміт НАТО і там адміністрація Дональда Трампа дала чітко зрозуміти, що поки у Вашингтоні не планують впроваджувати додаткові санкції проти Росії. На жаль, деякі європейські країни слідують цьому прикладу, зокрема Словаччина та Угорщина,

– підкреслила ведуча 24 Каналу.

Саме ці країни блокують санкційний процес ухвалення нового пакету обмежень для Росії.

Важливо! Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна вимагатиме відкласти голосування щодо нових санкцій проти Росії на саміті Європейської ради. Якщо цього не станеться, він погрожує накласти вето. Фіцо вважає, що ініціатива RepowerEU та відмова від російського газу можуть зашкодити словацькій економіці.

Проте є й меседжі, що подають надію. Міністр оборони Словаччини заявив, що країна може розглянути зняття свого вето із 18-го пакету санкцій у випадку, якщо отримає гарантії від ЄС щодо запобігання тиску на свою економіку.

Угорщина, у ході переговорів із Брюсселем, ймовірно, також може змінити своє рішення.

Андріана Кучер зазначила, що новий пакет санкцій передбачає обмеження щодо російських газопроводів, нафти, банківської галузі та суден тіньового флоту. Крім того, має бути жорсткіший контроль тих обмежень, які вже впровадженні проти Росії.

Загалом у Європейському Союзі налаштовані оптимістично щодо ухвалення нового пакету санкцій. Сподіваємось, що вето Словаччини та Угорщини будуть подоланні,

– підкреслила вона.

Цікаво, Володимира Зеленського запросили на саміт Європейської ради, проте він не зміг прибути особисто через необхідність повернення до країни, тож долучиться до обговорення в онлайн-форматі. Учасники планують обговорити подальші кроки ЄС у підтримці миру в Україні.