Новий пакет санкцій США передбачає відключення Росії від системи SWIFT, – ЗМІ

У США розглядають новий пакет антиросійських санкцій. Він може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT. Щоправда, остаточного рішення про обмеження ще не прийняли.

Пакет санкцій буде направлений проти членів найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна та російських енерговиробників. Про це журналісти пишуть із посиланням на власні джерела.

До речі ЄС продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини ще на рік

Що можуть зачепити санкції

Припускають, що розглянуть відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Видання називає це "ядерним варіантом". Як кажуть джерела, нові санкції можуть бути спрямовані на різні сектори, включаючи виробників енергії та російські банки.

Ймовірно, обмеження стосуватимуться й російського суверенного боргу. Також обмеження можуть зачепити провідних російських олігархів. Говорять про заборону доступу до американських банківських і кредитних систем.

Агресивний санкційний пакет

Американський чиновник попередив, що зібрали досить агресивний пакет санкцій. Росію застерегли, якщо вона вторгнеться в Україну, США і Європа разом введуть найгірші економічні санкції, які коли-небудь були запроваджені.

Остаточного рішення про санкції немає

Офіційні особи заявили, що остаточні рішення щодо того, чи застосовувати санкції, не прийняли. Зауважили, що адміністрація президента США Джо Байдена зараз веде переговори з європейськими партнерами. Багато з них мають більш тісні економічні відносини з Росією.

Що відомо про можливе відключення Росії від SWIFT

Про те, що Росію хочуть відключити від SWIFT, заявляли ще у грудні 2020 року. ЗМІ писали, що Байден мав намір піти на такий крок через масову хакерську атаку.

У Росії ж заявили, що створять альтернативну систему. Так, міністр закордонних справ Сергій Лавров стверджував, що країна повинна відходити від використання міжнародних платіжних систем.

Європарламент 29 квітня 2021 року ухвалив рішення, що відключить Росію від системи, якщо вона нападе на Україну. Рішення привітав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.