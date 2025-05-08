Підтримував погляди Франциска та був місіонером у Перу: усе, що відомо про нового Папу Римського

Сьогодні, 8 травня, у Ватикані обрали нового Папу Римського Роберта Френсіса Прево. Він матиме ім'я Лев XIV та стане першим понтифіком-американцем.

Роберт Прево народився в Чикаго і провів багато років бувши місіонером у Перу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що відомо про Роберта Прево

Як повідомляє видання, у 2023 році Франциск зробив Роберта Прево кардиналом та призначив головою дикастерії для єпископів. На цій посаді новий Папа Римський був відповідальним за вибір єпископів.

Варто зауважити, що він небагато говорив про ключові питання церкви. Однак, деякі з його позицій відомі. Зокрема, новий Папа дуже близький до бачення Франциска щодо навколишнього середовища, роботи з бідними та мігрантами.

Єпископ не повинен бути маленьким принцом, який сидить у своєму королівстві,

– сказав Роберт Прево у 2024 році.

Окрім цього, він також підтримав позицію Франциска щодо дозволу приступати до Святого Причастя розлученим і повторно одруженим католикам. Проте неповністю погодився з ним щодо надання дозволу священникам благословляти одностатеві пари.

Додамо, що напередодні конклаву його просували як "компромісного кандидата" на папство.

Нагадаємо, що 69-річний Папа Лев XIV, Роберт Френсіс Прево, вже виголосив свою першу промову з балкона собору Святого Петра. Він згадав про покійного Папу Франциска та подякував усім кардиналам, які його обрали.