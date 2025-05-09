"Скоюються злочини проти людяності": що новий Папа Римський казав про війну в Україні

Роберт Франсіс Прево став новим Папою Римським та прийняв ім'я Лев XIV. Що новий понтифік казав про війну в Україні.

Навесні 2023 року в одному зі своїх інтерв'ю Лев XIV закликав до миру в Україні та засуджував російське вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що казав новий Папа Римський про Україну

Це справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія хоче завоювати територію з міркувань влади. Доведено, що в Україні скоюються злочини проти людяності,

– наголошував Прево.

У виданні припустили, що обрання Роберта Френсіса Прево може бути зокрема зумовлене його змішаним походженням. Він є Папою як Америки, так і світу.

"Його центр тяжіння все більше поширюється на далеку периферію, включаючи Латинську Америку, де Прево має популярність і міцні зв'язки. Проте його американська паства залишається дуже впливовою і заможною, навіть якщо її членів роздирають ті самі розбіжності – щодо імміграції, культурних питань та ідентичності, – які розпалюють політику на більшій частині Заходу", – зазначили у WSJ.

У виданні також зазначили, що новому Папі доведеться реагувати і на війну у секторі Гази та на президента США Трампа. Обидві теми є дискусійними у нинішньому західному світі.

Прево рідко публічно висловлювався, особливо стосовно суперечливих питань у Церкві, зокрема ролі жінок. Те, про що він говорив, свідчить про те, що новий Папа буде продовжувати акцент свого ліберального попередника Франциска на роботі з бідними й турботі про навколишнє середовище.

Бути єпископом – це не означає жити в палаці, а ходити з людьми,

– зауважив він в інтерв'ю для Vatican News, повторюючи загальну думку Франциска.

Крім того, в лютому Прево розкритикував віцепрезидента США Джей Ді Венса за спробу послатися на давнє церковне вчення про ієрархію любові, аби захистити імміграційні заходи адміністрації Трампа.

"Джей Ді Венс помиляється. Ісус не просить нас ранжувати нашу любов до інших", – написав він у соцмережі X.