Новий подарунок для ЗСУ: українські військові захопили РЕБ, який тепер працюватиме проти росіян

Збройні Сили України активно відбивають ворога та забирають техніку окупантів. Українські захисники захопили систему радіоелектронної боротьби.

Отримала такий подарунок 10 Гірсько-штурмова бригада. Систему РЕБ захопили 12 березня.

Також читайте Тепер послужить ЗСУ: воїни ССО захопили новий ворожий безпілотник

"За минулу добу (12 березня – 24 канал) Едельвейсами вдалося захопити комплекс РЕБ противника, який тепер працюватиме проти самих "свинособак", – мовиться в повідомленні.

ЗСУ захопили ворожу систему РЕБ / Фото з фейсбуку Сухопутних військ ЗСУ

Останні "подарунки" для Збройних Сил України