Новий подарунок для ЗСУ: українські військові захопили РЕБ, який тепер працюватиме проти росіян

13 березня 2022 , 08:32
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Джерело:

телеграм Сухопутних військ ЗСУ

Збройні Сили України активно відбивають ворога та забирають техніку окупантів. Українські захисники захопили систему радіоелектронної боротьби.

Отримала такий подарунок 10 Гірсько-штурмова бригада. Систему РЕБ захопили 12 березня.

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"За минулу добу (12 березня – 24 канал) Едельвейсами вдалося захопити комплекс РЕБ противника, який тепер працюватиме проти самих "свинособак", – мовиться в повідомленні.

ЗСУ захопили ворожу систему РЕБ / Фото з фейсбуку Сухопутних військ ЗСУ

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Автор: Анастасія Мигидюк