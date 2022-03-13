Новий подарунок для ЗСУ: українські військові захопили РЕБ, який тепер працюватиме проти росіян
13 березня 2022 , 08:32Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сухопутних військ ЗСУ
Збройні Сили України активно відбивають ворога та забирають техніку окупантів. Українські захисники захопили систему радіоелектронної боротьби.
Отримала такий подарунок 10 Гірсько-штурмова бригада. Систему РЕБ захопили 12 березня.
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"За минулу добу (12 березня – 24 канал) Едельвейсами вдалося захопити комплекс РЕБ противника, який тепер працюватиме проти самих "свинособак", – мовиться в повідомленні.
ЗСУ захопили ворожу систему РЕБ / Фото з фейсбуку Сухопутних військ ЗСУ
Останні "подарунки" для Збройних Сил України
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