Нова допомога від Польщі вже в Україні
27 лютого 2022 , 13:13Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Марціна Оцєпи
Польща продовжує допомогати Україні під час війни з Росією. Новий конвой із боєприпасами уже прибув на українську територію.
Про це повідомило міністерство національної оборони Польщі. Зокрема, висловився заступник голови відомства Марцін Оцєпа.
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Друга військова допомога
"Наш черговий конвой, цього разу з боєприпасами, уже в Україні", – написав Оцєпа. Генштаб ЗСУ подякувало полякам та його владі за "важливий військовий дар".
Як відомо, перший конвой із військовою допомогою від Польщі прибув в Україну ще 25 лютого. Країна постачає:
- переносні зенітно-ракетні комплекси;
- бронежилети;
- боєприпаси;
- шоломи.
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