Посилки відправити неможливо: у "Новій пошті" стався масштабний збій
Джерело:Нова пошта
Частина клієнтів "Нової пошти" повідомила про проблеми з посилками та роботою відділень. Зокрема, люди не могли відправити та отримати посилки.
У компанії підтвердили інформацію про збій.
До теми У Харкові росіяни влучили у депо "Нової пошти", в іншому місці спалахнула масштабна пожежа
"Так, на жаль, зараз є збій. Наші фахівці з технічного відділу вже працюють над розв'язанням проблеми. Просимо трішки терпіння і все запрацює", – написали представники "Нової пошти".
Збій у роботі "Нової пошти" / Скриншот додатка
Крім цього, люди повідомляли про проблеми з роботою додатка. У компанії пишуть, що причини збою ще невідомі. Також не знають, коли відділення відновлять роботу, але запевнили – роблять для цього все можливе.
Працюємо, щоб працювати! Стався технічний збій по всій Україні. Робимо все, аби якнайшвидше повноцінно відновити роботу систем, – повідомили у компанії.
"Нова пошта" змінила тарифи
Компанія у 2023 році змінила тарифи через збільшення витрат в умовах війни. Мовиться про закупівлю пального та генераторів, додаткового обладнання для підсилення зв'язку. Крім цього, частину приміщень компанії перетворили на "Пункти незламності".
Відділення в інших країнах
"Нова пошта" вже розпочала роботу у Польщі. Там функціонує майже 20 відділень. Крім цього, у березні компанія розпочне роботу у Литві.
У Вільнюсі створять вантажне відділення. Люди зможуть відправляти та отримувати посилки, документи й вантажі до тисячі кілограмів.