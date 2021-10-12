Новий посол України в ЄС офіційно розпочав свою роботу
Джерело:твітер Всеволода Ченцова
Посол України у Європейському Союзі Всеволод Ченцов вручив вірчі грамоти президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Відтак, Ченцов офіційно розпочав свою дипломатичну місію.
Про це він сам повідомив 11 жовтня у твітері. Нагадаємо, призначення на цю посаду Ченцов отримав указом Президента України Володимира Зеленського 25 серпня.
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Ченцов почав роботу у ЄС
Призначений представником України у Європейському Союзі Всеволод Ченцов 11 жовтня вручив вірчі грамоти главі Європейської ради Шарлю Мішелю. Під час розмови український дипломат подякував пану Мішелю за "особисте лідерство у зміцненні відносин України та ЄС".
Україна та ЄС працюють разом над тим, щоб зробити завтрашній саміт у Києві успішним (Мовиться про 23 саміт Україна – ЄС, запланований на 12 жовтня – 24 канал),
– написав Ченцов у твітері.
Як пише "Європейська правда", Шарль Мішель позитивно відзначив прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і висловив підтримку українським реформам, суверенітету та територіальної цілісності України.Зверніть увагу: вручення вірчих грамот – це фактичний початок офіційної роботи посла на посаді. Утім, протокольна практика ЄС передбачає ще вручення грамот главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн.
Всеволод Ченков вручив вірчі грамоти Шарлю Мішелю / Фото з твітера Ченцова
Всеволод Ченцов: коротко про нового главу місії України в ЄС
Всеволода Ченцова у кінці серпня Президент України Володимир Зеленський призначив представником України у ЄС та Євроатомі.
- Він народився у 1974, у Міністерстві закордонних справ працює з 1996 року.
- Зокрема, у посольствах в Туреччині та Польщі та в департаменті з питань ЄС.
- Також Ченцов є постійним представником України при Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).
- З 8 червня 2017 року до 6 квітня 2021 року був послом України у Нідерландах.
Повний текст публікації Всеволода Ченцова у твітері:
Для мене велика честь вручити вірчі грамоти президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Подякував за його особисте лідерство у зміцненні відносин України та ЄС. Україна та ЄС разом працюють над тим, щоб зробити завтрашній саміт в Києві успішним та результативним.