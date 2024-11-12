У Трампа є найбільший важіль впливу на Путіна: що може спричинити крах Росії

Новообраний президент США Трамп ймовірно буде готовий зняти екологічні обмеження для збільшення видобутку нафти. Для нового лідера Сполучених Штатів це принципове питання.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, розповівши, що ще до перемоги на виборах президента США Трамп збирав представників великих нафто-, газовидобувних компаній та анонсував їм в разі свого обрання, що скасує екологічні вимоги, які робили неможливим експлуатацію нових родовищ.

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Умови, за яких Росія може зникнути з ринку нафтопродуктів

Як пояснив Рибачук, довкола цього питання мовиться про величезні кошти. Нині діє низка обмежень. Експерт впевнено спрогнозував, що Трамп їх буде знімати.

Зі слів Рибачука, є гравці на Близькому Сході, які зовсім не в захваті від ролі Росії в цьому секторі, там відбуваються свої протистояння. Трамп і ключові гравці, які не хочуть бути в колективній ОПЕК (організація країн-експортерів нафти) можуть зголоситися на те, аби знизити ціну на нафту так, що Росія зникне з ринку, а потім її підвищити.

Тому з великою ймовірністю можна сказати, що у Трампа є найбільший важіль впливу на Путіна. Бо в Росії в наступному проєкті її бюджету 75% складають доходи від продажу газу і нафти. Якщо обвалити ціни на нафту, то Росія складеться як картковий будиночок,

– припустив Рибачук.

Зазначимо, колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов висловив думку, що Трамп хоче, аби ціна 1 бареля нафти становила 50 доларів, робити ціну нижче він, з його слів, не стане. Він прогнозує, що Саудівська Аравія може на це погодитись, а для Росії це матиме негативні наслідки.