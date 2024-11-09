Трамп у цьому унікальний: яка головна особливість нового президента США

Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, відомий низкою гучних заяв та обіцянок. 47-й президент Сполучених Штатів, інавгурація якого запланована 20 січня 2025 року, зокрема пообіцяв, що зупинить російсько-українську війну протягом 24 годин і що за його каденції війн не буде.

Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський в розмові з 24 Каналом висловив думку, що Трампу доведеться залишити свою риторику щодо завершення війни між Україною та Росією за добу, бо, на його думку, вірогідність вирішити все за такий короткий період – низька.

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Трамп вміє швидко змінювати риторику

Експерт нагадав, що Трамп у свою першу виборчу кампанію у 2016 році обіцяв, що буде збудована стіна вздовж південного кордону США з Мексикою, аби уповільнити потік через кордон із Мексики нелегальних іммігрантів. Він також озвучував, що змусить Мексику заплатити за цю стіну.

Однак у 2024 році на запитання журналістів щодо цієї його давньої передвиборчої обіцянки, Трамп, зі слів Добрянського, образився.

Він змінив риторику. Так само, коли він починав нарікати проти Зеленського, а через 2 дні стояв поряд з ним і казав, що Україна дуже важлива і він буде її близьким другом. Трамп у цьому унікальний як президент, політик, бо йому легко вдається змінювати риторику і працювати на певну угоду,

– зазначив Добрянський.

Обіцянок з боку Трампа вже було безліч

І хоча офіційно Трамп стане президентом Сполучених Штатів тільки після інавгурації в січні 2025 року, він вже зараз намагатиметься комунікувати з міжнародними лідерами як новий президент США. Так він діяв у 2016 році, коли вперше переміг на виборах.

"Він робитиме це для того, аби вирішити як діяти стосовно України. Але щодо його обіцянок, що під час його каденції не буде війн, варто пригадати, що він так само обіцяв Ізраїлю допомагати зброєю. Буде війна з Іраном, ми побачимо наскільки суттєво США зможуть допомогти. Він змінить свою риторику щодо України та Ізраїлю, бо обіцянок давав вже багато", – вважає Добрянський.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що версія "мирного плану" Трампа може передбачати створення буферної зони Україною та Росією, яку охоронятимуть військові ЄС. Пропонується заморозити бойові дії на лінії фронту та відтермінувати на 20 років вступ України до НАТО. Натомість США будуть активно постачати Україні зброю, щоб стримувати спроби Росії знову розпочати збройну агресію.