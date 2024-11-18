Розмірковує як бос мафії: які ризики можуть виникнути після інавгурації Трампа

У новообраного президента США Дональда Трампа немає ідеології, хоча в його оточенні є політики, в яких вона є. Після його інавгурації в січні 2025 року відкриваються як ризики, так і можливості. Через те, що він мислить, виходячи з того, що йому персонально буде вигідним, то є шанс, що його можна буде переконати в певних питаннях.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, який вважає, що український уряд тепер має переконувати республіканців, вмовляти й пояснювати, що в їхніх же інтересах підтримувати Україну.

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Аргумент для Республіканської партії

На думку експерта, тепер Україна має наводити інший аргумент, ніж той, який був з демократами під час президентства Байдена.

Варто не про кризу говорити чи трагедію, а розповідати, що перемога України – це в геополітичних та економічних інтересах США. Треба також пояснювати, як Росія вбиває сьогодні християн. Це важливо,

– наголосив Епштейн.

Трампа можна переконати

На думку Епштейна, Дональд Трамп мислить як ватажок мафії. Він нагадав нещодавню його відповідь на запитання довкола Тайваню, коли Трамп озвучив, що ця країна недостатньо платить, щоб її захищали.

Він розмірковує як бос мафії. А в мафії так: якщо хочеш, щоб тебе захищали – треба платити. Він сам використав порівняння з мафією. Є ризики, але є і можливості,

– зазначив Епштейн.

Він навів приклад стосовно соцмережі TikTok, яка, з його слів, контролюється китайською розвідкою. Вона нині одна з найпопулярніших в США. Це, зі слів експерта, величезний ризик, це означає, що Китай має прямий вихід на більшість американської молоді.

Коли Трамп був президентом, то старався заборонити цю соцмережу. Це було неконституційно й американські суди йому відмовили.

"Але коли рік тому Конгрес проштовхнув законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, то політики ще й в цьому законопроєкті протягнули новий закон, яким заборонявся TikTok. Але тоді Трамп, не дивлячись на те, що сам намагався заборонити цю китайську компанію, передумав. Бо китайський мільярдер з ним зустрівся і його переконав", – розповів Епштейн.

Тому, зі слів експерта, у випадку з Трампом, дійсно існує величезний ризик для американської демократії, зовнішньої політики, союзників, але тепер, коли саме Трампа обрано новим президентом США, слід почати діяти задля того, аби ці ризики зменшити, а от можливості, навпаки – збільшити.