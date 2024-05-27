Дрон української розвідки атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", яка розміщена у місті Орськ Оренбурзької області Росії.

Джерела 24 Каналу розповіли, що це новий рекорд українського безпілотника. Адже раніше наші дрони не атакували ціль на відстані у понад 1800 кілометрів.

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Що відомо про новий рекорд дрона української розвідки

БпЛА подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе. Раніше найбільшим віддаленою ціллю, атакованою українськими безпілотниками був об'єкт у місті Салават (Башкортостан), який розташований на 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні з Орськом,

– розповіло джерело.

За даними співрозмовника 24 Каналу, наслідки ураження уточнюються.

Наразі відомо, що "Воронеж-М" входить до сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів. Зокрема, балістичних і крилатих ракет.

Своєю чергою "Воронеж-М":

працює в метровому діапазоні хвиль,

має дальність виявлення цілей до 6000 кілометрів.

Де розташований російський Орськ: дивіться на карті

До речі, раніше дрон Головного управління української розвідки вразив іншу радіолокаційну станцію даного сімейства "Воронеж ДМ", яка розташована у селищі Глибокий Краснодарського краю. Внаслідок атаки 23 травня на території ворожого об'єкта спалахнула пожежа.

Коротко про "Воронеж ДМ" та "Воронеж М"