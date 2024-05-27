Новий рекорд дрона ГУР: атакував загоризонтну РЛС в Росії за понад 1800 кілометрів, – джерело
Дрон української розвідки атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", яка розміщена у місті Орськ Оренбурзької області Росії.
Джерела 24 Каналу розповіли, що це новий рекорд українського безпілотника. Адже раніше наші дрони не атакували ціль на відстані у понад 1800 кілометрів.
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Що відомо про новий рекорд дрона української розвідки
БпЛА подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе. Раніше найбільшим віддаленою ціллю, атакованою українськими безпілотниками був об'єкт у місті Салават (Башкортостан), який розташований на 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні з Орськом,
– розповіло джерело.
За даними співрозмовника 24 Каналу, наслідки ураження уточнюються.
Наразі відомо, що "Воронеж-М" входить до сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів. Зокрема, балістичних і крилатих ракет.
Своєю чергою "Воронеж-М":
- працює в метровому діапазоні хвиль,
- має дальність виявлення цілей до 6000 кілометрів.
Де розташований російський Орськ: дивіться на карті
До речі, раніше дрон Головного управління української розвідки вразив іншу радіолокаційну станцію даного сімейства "Воронеж ДМ", яка розташована у селищі Глибокий Краснодарського краю. Внаслідок атаки 23 травня на території ворожого об'єкта спалахнула пожежа.
Коротко про "Воронеж ДМ" та "Воронеж М"
- Радіолокаційна станція загоризонтної дії "Воронеж ДМ" може одночасно контролювати до 500 об'єктів. Вона працює в дециметровому діапазоні, має дальність – до 6000 кілометрів по горизонту і до 8000 кілометрів по вертикалі (ближній космос).
- "Воронеж ДМ" може виявляти балістичні та крилаті ракети, а також "космічні об'єкти".
- За даними з відкритих джерел, перший сегмент "Воронеж ДМ" закривав південно-західний напрямок – від Південної Європи до північного узбережжя Африки, – замінивши РЛС "Днєпр" в Севастополі, другий – південний напрям, замінивши Габалінську РЛС (діяла до 2012 року).
- Аналітики Defense Express пояснювали, що два комплекси "Воронеж-ДМ" в Армавірі – це ключова частина більшої російської мережі стратегічного раннього попередження. Її втрата може погіршити здатність Кремля виявляти ядерні загрози, що наближаються.
- "Воронеж М" працює в метровому діапазоні хвиль. Згідно з відкритими даними, радіолокаційна станція в Орську контролює сектор від пустелі Такла-Макан до берегів Середземного моря та замінює РЛС "Днєпр" в Казахстані. Введена в експлуатацію у 2017 році.