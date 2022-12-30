Київська влада закликала не ігнорувати сигнали тривоги у новорічну ніч

Міська влада закликала киян та гостей столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят. Також в КМДА нагадали про обов'язковість дотримання комендантської години та заборону піротехніки.

Киян закликали дотримуватись заходів безпеки під час новорічно-різдвяних свят, аби не наражати на небезпеку себе та інших.

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У КМДА нагадали правила безпеки під час новорічних свят

Міська влада закликала мешканців та гостей столиці неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 5:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Варто планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану. У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години,

– зауважили в КМДА.

Виходити на вулицю під час комендантської години можна лише для того, щоб піти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

"Не забувайте, що необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу", – наголосили в КМДА.

Киян просять не ігнорувати повітряну тривогу

Метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, а наземний громадський транспорт – до 22:30. Детальну інформацію про закриття кожної станції можна переглянути за посиланням . Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.

Міська влада закликала киян та гостей міста бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, зокрема в період свят, адже наш ворог – непередбачуваний.

Окрім цього, в КМДА нагадали, що в Києві діє заборона на реалізацію та запуск:

феєрверків,

салютів,

піротехнічних засобів.

Правоохоронці реагуватимуть на такі випадки.

"Під час новорічних свят щодоби в місті та на об'єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників "Муніципальної охорони", – мовиться у повідомленні.

Мобільні групи швидкого реагування патрулюватимуть закріплені за ними сектори столиці. Окрім цього, рятувальники КАРС цілодобово надаватимуть мешканцям допомогу.