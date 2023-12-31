В яких областях України йтиме сніг на Новий рік

Поки у частині областей України буде сухо, в інших на Новий рік йтиме сніг. Де та коли чекати опадів, спрогнозували синоптики.

Так, в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода в перший день 2024 року. Про це пише 24 Канал.

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Де прогнозують сніг на Новий рік

Синоптики зазначили, що в частині регіонів очікуються опади.

1 січня у західних, вдень і у північних областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці на Півдні та в центральній частині подекуди туман. До речі, сильних морозів на Новий рік не буде.

"Температура вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 3 – 9 тепла", – зазначили синоптики.

До речі, на Півдні та на Прикарпатті ще пригріє до 12 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на Новий рік / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде погода на початку січня

Раніше директор Укргідрометцентру в ефірі "Громадського радіо" розповів, що зазвичай вже наприкінці грудня на Півночі переважають невеликі та помірні морози. Також бувало достатньо багато снігу. Втім, зараз аномальна погода.

Так, тепле повітря розповсюдилося на всю територію України. За словами Миколи Кульбіди, тепла погода буде достатньо довго утримуватися. Зокрема, й навіть на початку Нового року.

Метеоролог зазначав, що на Новий рік очікуються лише невеликі опади. Спочатку йтиме невеликий дощ, далі – з мокрим снігом. І все це на фоні плюсової температури.

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