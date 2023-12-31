В яких областях України йтиме сніг на Новий рік

31 грудня 2023, 08:00
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Джерело:

Укргідрометцентр

Поки у частині областей України буде сухо, в інших на Новий рік йтиме сніг. Де та коли чекати опадів, спрогнозували синоптики.

Так, в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода в перший день 2024 року. Про це пише 24 Канал.

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Де прогнозують сніг на Новий рік

Синоптики зазначили, що в частині регіонів очікуються опади. 

1 січня у західних, вдень і у північних областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів,
– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці на Півдні та в центральній частині подекуди туман. До речі, сильних морозів на Новий рік не буде.

"Температура вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 3 – 9 тепла", – зазначили синоптики.

 До речі, на Півдні та на Прикарпатті ще пригріє до 12 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на Новий рік / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде погода на початку січня

  • Раніше директор Укргідрометцентру в ефірі "Громадського радіо" розповів, що зазвичай вже наприкінці грудня на Півночі переважають невеликі та помірні морози. Також бувало достатньо багато снігу. Втім, зараз аномальна погода.
  • Так, тепле повітря розповсюдилося на всю територію України. За словами Миколи Кульбіди, тепла погода буде достатньо довго утримуватися. Зокрема, й навіть на початку Нового року.
  • Метеоролог зазначав, що на Новий рік очікуються лише невеликі опади. Спочатку йтиме невеликий дощ, далі – з мокрим снігом. І все це на фоні плюсової температури.

Важливо! Наші захисники та захисниці знову не зустрічатимуть Новий рік за святковим столом у колі рідних та близьких. Пам'ятайте про Героїв, – тих, хто бореться проти російського агресора, перебуває у ворожому полоні чи віддав своє життя зза нашу незалежність та свободу. Допомагайте воїнам, зокрема, донатьте.

І не забудьте загадати в новорічну ніч нашу перемогу. Це бажання мільйонів українців обов'язково здійсниться!

Автор: Юлія Муріна