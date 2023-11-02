Кілька втрачених С-400: британська розвідка назвала новий ризик для системи ППО Росії
Джерело:Міноборони Великої Британії
Розвідка Великої Британії заявила, що для російських систем ППО виник новий ризик. Зокрема, це відбулось на фоні втрати ворогом декількох зенітно-ракетних комплексів.
Мовиться про втрату щонайменше 4 пускових установок ЗРК великої дальності. У розвідці зазначили, що мовиться про втрати росіян внаслідок ударів України протягом останнього тижня.
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Як Росія послабить свою ППО
Британські аналітики розповіли, що:
- 26 жовтня 2023 року російські ЗМІ повідомили про три знищені російські пускові установки SA-21 (С-400) в Луганській області;
- українські джерела заявили про додаткові втрати російської протиповітряної оборони в Криму.
Розвідка Великої Британії зауважила, що Кремль надає перевагу достатнім, високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.
Недавні втрати підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, швидше за все, посилить і без того значне навантаження на інші системи та операторів,
– заявили розвідники.
Вони додали, що існує реалістична ймовірність того, що замінюючи знищені системи в Україні, Росія послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах.
Які дії ЗСУ призвели до послаблення ППО ворога
- 25 жовтня Збройні Сили України знищили зенітну ракетну систему С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.
- Вже 30 жовтня стало відомо, що напередодні вночі українські військові атакували об'єкт системи ППО на західному узбережжі Криму.
- Варто додати, що українські військові вперше вдарили ракетами ATACMS 17 жовтня. Тоді ЗСУ уразили аеродроми Бердянська та Луганська та повідомили про успішну спецоперацію DRAGONFLY, під час якої знищили 9 ворожих вертольотів, установку ППО та склад боєприпасів.