Росіяни вперше використали новий дрон "Изделие-54": командир назвав підступну мету ворога

Росіяни вперше засвітили на фронті новий БпЛА "Изделие-54". Його дальність становить близько 200 кілометрів, маса бойової частини – десятки кілограмів.

Самі окупанти заявляють, що у дрон нібито інтегровані системи штучного інтелекту. Які завдання за допомогою цього озброєння виконують російські війська, про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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Які завдання виконує новий російський дрон

Новий дрон "Изделие-54" створений насамперед для того, щоб тероризувати цивільне населення. Бойової частини цього дрона недостатньо для завдання серйозних збитків тому чи іншому військовому об'єкту.

Втім, окупанти масово виготовляють такі борти для ударів по енергетиці, а також терору цивільного населення,

– зазначив командир полку "Ахіллес".

Ці дрони росіяни хаотично запускають по містах, які розташовані неподалік від зони проведення бойових дій. Російські війська тероризують цивільних для того, щоб українці виїжджали зі своїх міст та селищ. Окупанти розуміють, що національний спротив не дає їм можливості отримати бажаних результатів на полі бою.

Російські пілоти, зокрема FPV-дронів, які мають слабкий наліт, для отримання досвіду заходу в цілі тренуються на цивільних. Зокрема, це стосується Херсонщини.

Противник працює як в інформаційних компаніях, так і шляхом прямого терору, щоб надалі люди ухвалювали рішення про виїзд зі своїх міст, які розташовані достатньо далеко від лінії бойового зіткнення, й з держави загалом,

– мовив Федоренко.

Однак цей маневр також не вдасться. Адже засоби радіотехнічної розвідки Сил оборони та засоби безпілотних систем зараз ефективно виявляють безпілотники противника й завдають по них вогневого ураження.

Звісно, з 10 дронів один долетить. Тому закликаю людей, не нехтувати правилами безпеки. Коли лунає повітряна тривога, обов'язково займіть безпечне місце,

– додав командир полку "Ахіллес".

До слова, Росія встановлює спеціальні антидронові сітки на важливих маршрутах постачання, аби захиститися від атак FPV-дронів та скидів. Цей недорогий спосіб ускладнює роботу операторам дронів і знижує ефективність атак на техніку та вантажі.