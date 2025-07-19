Після перезавантаження уряду Зеленський змінив склад РНБО

У суботу, 19 липня, Володимир Зеленський підписав указ про новий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Це сталося на тлі перезавантаження уряду.

Детальніше повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідний указ українського президента. Йдеться про 21 посадовця.

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Хто ввійшов до РНБО?

Окрім Зеленського, який є головою Ради національної безпеки і оборони України, до її складу також увійшли:

Галущенко Герман Валерійович – Міністр юстиції України;

Гринчук Світлана Василівна – Міністр енергетики України;

Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України;

Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України;

Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України;

Клименко Ігор Володимирович – Міністр внутрішніх справ України;

Кравченко Руслан Андрійович – Генеральний прокурор;

Ляшко Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров'я України;

Малюк Василь Васильович – Голова Служби безпеки України;

Марченко Сергій Михайлович – Міністр фінансів України;

Пишний Андрій Григорович – Голова Національного банку України (за згодою);

Пронін Філіп Євгенович – Голова Державної служби фінансового моніторингу України;

Свириденко Юлія Анатоліївна – Прем'єр-міністр України;

Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України;

Сирський Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України;

Соболев Олексій Дмитрович – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

Стефанчук Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою);

Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Федоров Михайло Альбертович – Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;

Шмигаль Денис Анатолійович – Міністр оборони України.

Нагадаємо, 17 липня український президент анонсував оновлення сектору безпеки – зміни у відповідних структурах. Порядок денний для двох наступних засідань РНБО вже визначено. Окрім того, 21 липня планується оновлення корпусу української дипломатії.