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24 Канал Новини України Після перезавантаження уряду Зеленський змінив склад РНБО
19 липня, 18:23
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Після перезавантаження уряду Зеленський змінив склад РНБО

Анастасія Безейко
Основні тези
  • 19 липня Зеленський підписав указ про новий склад Ради національної безпеки і оборони України.
  • На тлі перезавантаження уряду до неї увійшов 21 посадовець, зокрема міністри, керівники СЗР і СБУ, гепрокурор тощо.

У суботу, 19 липня, Володимир Зеленський підписав указ про новий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Це сталося на тлі перезавантаження уряду.

Детальніше повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідний указ українського президента. Йдеться про 21 посадовця.

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Хто ввійшов до РНБО?

Окрім Зеленського, який є головою Ради національної безпеки і оборони України, до її складу також увійшли:

  • Галущенко Герман Валерійович – Міністр юстиції України;
  • Гринчук Світлана Василівна – Міністр енергетики України;
  • Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України;
  • Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України;
  • Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України;
  • Клименко Ігор Володимирович – Міністр внутрішніх справ України;
  • Кравченко Руслан Андрійович – Генеральний прокурор;
  • Ляшко Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров'я України;
  • Малюк Василь Васильович – Голова Служби безпеки України;
  • Марченко Сергій Михайлович – Міністр фінансів України;
  • Пишний Андрій Григорович – Голова Національного банку України (за згодою);
  • Пронін Філіп Євгенович –  Голова Державної служби фінансового моніторингу України;
  • Свириденко Юлія Анатоліївна – Прем'єр-міністр України;
  • Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України;
  • Сирський Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України;
  • Соболев Олексій Дмитрович – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Стефанчук Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою);
  • Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України;
  • Федоров Михайло Альбертович – Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;
  • Шмигаль Денис Анатолійович – Міністр оборони України.

Нагадаємо, 17 липня український президент анонсував оновлення сектору безпеки – зміни у відповідних структурах. Порядок денний для двох наступних засідань РНБО вже визначено. Окрім того, 21 липня планується оновлення корпусу української дипломатії. 