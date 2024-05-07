Напружені військові України пробують новий стиль рекрутингу, – WSJ

Іноземні журналісти зауважують, що в Україні пробують новий стиль рекрутингу військових. Зокрема, лави Збройних Сил України поповнюють, розміщуючи рекламу на білбордах та в інстаграмі.

Видання розповіло про рекрутинг "Вовків Да Вінчі", до яких хочуть приєднатись набагато більше добровольців, ніж їм треба для повного укомплектування. Підрозділ отримав 1000 заявок на вступ.

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Що відомо про рекрутинг "Вовків Да Вінчі"

Не чекайте, поки ворог прийде до вашого дому. Знищуйте ворога разом з нами,

– написано в рекламному дописі батальйону "Вовки Да Вінчі".

Журналісти зауважують, що кампанія вербування – це частина зусиль із поповнення виснажених сил, яка відбувається на тлі того, як російські війська просуваються на Сході України, маючи перевагу в зброї.

Видання пояснює, що Україні потрібен додатковий особовий склад, щоб утримати лінію фронту. Іноземне видання пригадує слова Володимира Зеленського, який в лютому 2024 року вперше сказав, скільки українських військових загинуло на фронті. Він сказав про 31 тисячу загиблих, проте журналісти пишуть, що це занижена оцінка. Вони зазначають, що підрозділи на передовій повідомляють про значний дефіцит особового складу.

Наші підрозділи виснажені, тож уряд розширює призовний фонд, змінює закони та намагається змусити українців повернутися з-за кордону.

Як відбувається рекрутинг у "Вовків Да Вінчі"

Військові підрозділи, особливо добровольчі, навперебій залучають тих, хто готовий приєднатися до бою, але побоюється, що має недостатню підготовку, немотивованих товаришів і погане командування,

– зазначило видання.

Так, у "Вовків Да Вінчі" 50 тисяч підписників у інстаграмі, вони там продають брендовані товари та публікують мотиваційні відео та фото з патріотичними гаслами. Врешті вони отримали 1000 заявок на вступ, що набагато більше, ніж їм потрібно для повного укомплектування.

Командир батальйону Сергій Філімоно пояснив, що є багато людей, які хочуть воювати, але прагнуть обрати свій підрозділ, свого командира.

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Журналісти розповіли, що там воюють дуже різні люди. Зокрема, до "Вовків Да Вінчі" доєднався колишній менеджер з маркетингу європейської компанії 29-річний Дмитро Жарченко, 33-річний програміст з Харкова Богдан Геращенко, 24-річний інструктор "Горинич", менеджер бару в Києві 24-річний Юрій Кульчицький.

Видання зауважує, що поки середній вік українських військових становить близько 40 років, то до батальйону доєднуються, як правило, молодші. Зокрема, деяким навіть по 18 років.