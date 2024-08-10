Росія застосовує нові КАБи по Сумській області, але це не надовго: зведення від Світана

Росія продовжує обстрілювати прифронтові території України з усієї наявної в них зброї. Днями вони застосували КАБи, які вирізнялись своєю швидкістю та точністю.

Чому навіть такі інновації будуть недієвими для росіян після початку роботи західної авіації в Україні пояснив в щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Перспективи боїв на Курщині

В Курській області продовжується рух воєнізованих формувань. Наразі просування відбувається в трьох напрямках: на Рильськ, на Льгов та на Курськ.

Атомну електростанцію в Курську росіяни вже готують до можливих бойових дій.

По одній із колон росіян відпрацював Himars, про що свідчить знімки.

Світан переконаний, що подальша доля Курської області залежатиме від дій, до яких вдасться ворог. Якщо зі східного фронту буде перекинуто не одну бригаду на цей напрямок, то рух, імовірно, буде зупинений. В іншому випадку війська можуть зайти на атомну електростанцію.

Новий тип КАБів

В Сумській військовій адміністрації повідомили, що з початку серпня росіяни застосовували по області новий тип КАБів. Нібито вони летять швидше і точніше.

Світан припустив, що за основу ворог взяв французькі авіабомби AASM Hammer зі стартовим прискорювачем. Саме він надає швидкість плануючим авіабомбам, робить з них фактично ракету.

Цей прискорювач може розігнати бомбу приблизно вдвічі – це понад 100 кілометрів. Так росіяни готуються до активної роботи наших ЗРК та авіації. Але навіть з цією дальністю вони не зможуть безпечно працювати з літаків на своїй території. Дальність нашої зброї переважатиме приблизно вдвічі дальність цих авіабомб,

– зауважив військовий аналітик.