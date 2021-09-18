Новий тренд: у Херсоні чоловік замість маски одягнув пакет – курйозне відео

У Херсоні покупець вдягнув целофановий пакет замість маски. Це неабияк повеселило відвідувачів магазину, а мережа схвально оцінила нового "законодавця моди".

Відео, на якому чоловік начепив на обличчя одноразовий пакет, зачепивши його краї за вуха, оприлюднили у мережі.

Раніше З рейсу Одеса – Анталія зняли чоловіка: відмовлявся надівати маску і облаяв інших пасажирів

У Херсоні чоловік замість маски одягнув пакет

На опублікованому ролику помітно, як чоловік з пакетом на обличчі замість маски розраховується за покупку на касі магазину. Навколо нього є й інші відвідувачі закладу, вони сміються.

Ловіть лайфхак. Корона не пройде,

– підписали відео автори.

Курйоз трапився в одному із магазинів Херсона.

Реакція мережі на витівку

Користувачі соцмережі коментують курйозний інцидент здебільшого схвально.

Геніально!

Нехай хоч так викрутиться, а не хамить, як б*дло. У каси пару хвилин постояти можна.

Коли пошкодував 1 гривню на маску.

Новий тренд.

Патент видати.

Все геніальне просте.

Відповідно до чинних вимог карантину, українці зобов'язані носити у громадських місцях захисні маски.

Чоловік одяг замість маски пакет: дивіться відео