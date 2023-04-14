Повністю українська розробка: у фонді Притули розповіли про бойові човни для ЗСУ

Перші багатофункційні бойові човни Trident передані силам оборони від "Благодійного фонду Сергія Притули". Вони є унікальною повністю українською розробкою.

Про це 24 Каналу розповів керівник мілітарного напрямку "Благодійного фонду Сергія Притули" Роман Сініцин. Він зауважив, що ідея створення цих плавзасобів виникла в листопаді. На запит військових були опрацьовані різні варіанти. Зокрема, привести бойові човни із за кордону.

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Проте, як наголосив Сініцин, виявилось, що в Україні є виробники туристичних човнів, які б могли реалізувати такий проєкт.

Розробляли і проєктували його декілька місяців. І до цього процесу залучались як військові, так і українські підприємства. Це і конструкторське бюро, і підприємства, які займались інтеграцією силових установок, навігацією, зв'язку тощо,

– пояснив він.

Оскільки велика частина фронту проходить по річці Дніпро, потреба у таких човнах дуже велика.

"Ми передали 2 човни, а українська армія потребує десятки одиниць", – підкреслив керівник мілітарного напрямку "Благодійного фонду Сергія Притули".

Які переваги українського човна

Переваги цього човна ще й в тому, що він є багатофункціональним:

човен може перевозити десант;

виконувати рятувально-пошукові операції;

дозволяє працювати з нього водолазам, адже обладнаний водолазними трапами;

надає вогневе прикриття нашим військам з води, тому що на човні встановлені 2 кулемети Browning.

Навігаційні системи, ехолокація, зв'язок – закордонні розробки, які були інтегровані на ці човни. І завдяки цьому цей плавзасіб може:

рухатись в темну пору доби;

перевозити десант в тумані, тому що оператор буде орієнтуватися і місцевості, в часі і просторі завдяки навігаційним системам.

Про новий український бойовий човен: дивіться відео

Враховані всі побажання військових

"Запит на ці човни – величезний. Цікавість виявили ВМС – морська піхота, інші спеціальні підрозділи. Аналоги таких човнів нам передавали міжнародні партнери – Willard та Metal Shark. Але цікавість до Trident все одно дуже велика", – відзначив співрозмовник.

Він зауважив, що важливим чинником є те, що ці човни української розробки вже апробовані і передані військовим.

"До того ж при конструюванні човнів були враховані всі побажання саме військових – окремі ніші під кріплення боєкомплекту, спеціальні кріплення для перевезення десанту та виконання спеціальних операцій на воді", – наголосив Роман Сініцин.

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