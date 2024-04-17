Є одна важлива умова: коли можливий новий похід проти Путіна

Російські еліти можуть повернутися проти Владіміра Путіна. Такий перебіг подій реалістичний за певних умов.

В етері 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко оцінив шанси, чи почне еліта діяти проти диктатора. Він припустив, хто та коли спробує повторити заколот Євгєнія Пригожина.

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Яка ймовірність нового походу проти Путіна

На думку російського опозиційного журналіста, зарано говорити про те, що зараз прокльовується якийсь рух "еліта проти Путіна". На сьогодні ймовірність такого розвитку подій оцінюється як нульова.

У путінського фашизму від Третього рейху багато відмінностей. Там як мінімум була військова еліта, уявлення про офіцерську честь тощо. До того ж справді були офіцери й генерали, які були готові пожертвувати життям, але знищити Адольфа Гітлера. На нього було декілька замахів саме з боку генералітету.

Третій Рейх – німецька держава між 1933 і 1945 роками, коли Адольф Гітлер і нацистська партія контролювали країну, перетворивши її на диктатуру. За правління Гітлера Німеччина швидко стала тоталітарною державою, де майже всі аспекти життя контролювалися урядом.

Путін за 24 роки своєї влади зумів так почистити політичне, медійне, культурне та громадянське поля, що там не залишилося нічого живого. Генерали, які мали суб'єктність, так би мовити, честь, совість, такі як Лев Рохлін, Олександр Лебідь, були просто вбиті.

Все живе було вирвано під корінь, тому я не думаю, що в еліті залишилося щось таке, що може піти проти Путіна,

– мовив Яковенко.

За його словами, це станеться, коли путінська окупаційна армія почне зазнавати рішучої катастрофічної поразки. Тоді навіть не еліта, а можливо, в силових структурах почнеться рух. Цей заклик, що цар несправжній і що війську пора бунтуватися піде знизу. Тоді, можливо, хтось із воєначальників очолить цей похід. Спробує повторити заколот Пригожина.

Те, що зараз еліта піде проти Путіна виключено. Ми бачили напередодні вторгнення раду безпеки. Верхівка всієї еліти в мокрих штанах стояла й тряслися перед Путіним, заглядаючи йому в очі, намагалася зрозуміти, що він від них хоче. Нікому там йти проти Путіна,

– додав російський опозиційний журналіст.

На його думку, ймовірність такого сценарію до тотальної поразки окупаційної армії дорівнює нулю.

Що в Україні говорять про новий похід проти Путіна