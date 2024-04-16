Найкращий варіант в умовах війни, – Лубінець про підписаний Зеленським закон про мобілізацію

Президент України вдень, 16 квітня, підписав закон про зміни до процесу мобілізації. Уповноважений Верховної ради з прав людини заявив, що прийнятий парламентом законопроєкт це найкращий варіант, який можна було отримати в умовах війни.

Володимир Зеленський говорив, що цей закон може допомогти військовому керівництву України. Крім цього, він містить пункти, які мають підтримувати тих військових, які перебувають на фронті від 24 лютого 2022 року.

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Потрібно збільшити чисельну кількість ЗСУ

Під час брифінгу після конференції "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства задля їхнього звільнення" Дмитро Лубінець сказав, що ухвалений Радою законопроєкт це найкращий варіант, на який можна було сподіватися в умовах війни.

Ми всі повинні розуміти, що зараз на лінії фронту відбуваються важкі бої. Що військові частини, яка там перебувають – вони повинні мати змогу на ротацію, а для цього потрібно збільшити чисельну кількість Збройних сил України,

– сказав він.

Омбудсмен додав, що вважає процедуру мобілізації, викладену у законі, "максимально демократичною" та без примусу. Всі військовозобов'язані повинні пройти перевірки свої даних у реєстрі. Після цього, ті хто не буде виконувати ці норми, будуть підпадати під демократичні принципи нашої країни.

"Тобто ТЦК звертаються до поліції, потім відкривається кримінальне чи адміністративне провадження і правоохоронці займаються особами, які не виконують положення прийнятого закону", – пояснив український посадовець.

Зауважимо, що закон набере чинності через 1 місяць після публікації в "Голосі України". Після цього чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Наскільки конституційний законопроєкт про мобілізацію

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради (ГНЕУ) проводить наукову експертизу законопроєктів, оцінюючи їх відповідність Конституції, доцільність прийняття закону, відповідність принципам і засадам державної політики, а також прогнозує наслідки їх ухвалення.

Він успішно пройшов усі процедури, отримавши висновки ГНЕУ щодо його конституційності, а також був підписаний головою Верховної Ради,

– говорить нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін.