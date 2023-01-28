Зливи затопили найбільше місто Нової Зеландії: повідомляють про загиблих і зниклих безвісти

В Окленді, Новій Зеландії, сильні дощі та повінь. Найбільше місто країни оголосило надзвичайний стан і було змушене закрити свій аеропорт.

28 січня влада заявила, що троє людей загинули й принаймні одна зникла безвісти.

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У регіоні оголосили надзвичайний стан, люди масово евакуюються

У регіоні оголосили надзвичайний стан. Прем'єр-міністр США Кріс Хіпкінс прилетів до Окленду на військовому літаку. Наразі головна проблема – надати житло постраждалим жителям Окленду та забезпечити їм ті послуги, яких вони потребують.

За даними метеорологічних агентств, 27 січня було найбільш дощовим днем, коли-небудь зареєстрованим в Окленді – кількість опадів, яка зазвичай випадає за все літо, випала за один день. Ввечері лише за три години у деяких місцях випало понад 15 сантиметрів дощу.

Дощ перекрив дороги, а вода ринула у будинки, близько 3 500 будівель залишилися без електрики. Сотні людей застрягли в аеропорту Окленда – деякі частини термінала затопило, були зупинені всі рейси. Люди провели в аеропорту всю ніч й змогли вийти лише зранку.

Що відомо про загиблих

Поліція повідомила, що знайшла тіло одного чоловіка у затопленій водопропускній трубі, а іншого на затопленій автостоянці. Третє тіло виявили в зруйнованому після зсуву будинку у передмісті Ремуера. Також, за даними поліції, одна людина зникла безвісти після того, як її забрало паводковими водами.

Відео, розміщене в мережі, показало, що у деяких місцях вода по груди. Загалом за той вечір екстрені служби врятували 126 людей.