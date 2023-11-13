У Росії заявляли про "перекидання військ на схід від Дніпра": згодом вони відмовилися від слів

Міністерство оборони Росії 13 листопада зробили цікаву заяву стосовно одного зі своїх угруповань. Так, окупанти заявляли, що буцімто перекидають своїх військових з лівобережжя Херсонської області.

Однак згодом влада країни-агресорки чомусь відмовилася від своїх слів і анулювала заяву військових. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Окупанти казали, що перекидають своїх військових

У міністерстві оборони Росії заявили, що рішення про перекидання військових ухвалило командування "Днєпр". Зокрема, там зазначали, що хочуть "перекинути військових на більш вигідні позиції на схід від Дніпра".

Загарбники наголосили, що мовиться про "нове перегрупування на лівому березі Херсонській області". Так, вони казали, що після таких дій нібито звільниться частина сил, які "будуть залучені для наступу на інших напрямках".

Таку заяву міністерства миттєво рознесли путінські засоби масової інформації. Однак згодом їм довелося забрати всі свої слова назад.

Російські ЗМІ опублікували у мережу заяву міноборони Росії / Фото з російських телеграм-каналів

Зокрема, пропагандистські ЗМІ почали казати, що ця заява "анулюється, як опублікована помилково". Що саме стало причиною такої публікації з боку пропутінських журналістів – наразі невідомо.



Російські ЗМІ анулювали новину про перекидання своїх військових / Фото з російських телеграм-каналів

Прокоментували поширення заяв про перекидання військових і у міністерстві оборони Росії. Там заявили, що розсилання "хибного повідомлення про перегрупування військ у районі Дніпра є провокацією".



Пропагандистські медіа перепросили за заяву про перекидання військових / Фото з російських телеграм-каналів

Варто зазначити, що деякі російські ресурси все ж вирішили зберегти заяву міністерства, не спростовуючи її. Вочевидь самі окупанти не визначилися з тим, чи варто їм перекидати своїх військових, чи ні.

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