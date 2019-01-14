Новий тренер львівських "Карпат": наскільки довго протримається черговий іноземець

2019 рік для львівських "Карпат" розпочався з призначенням нового головного тренера. Ним став іспанець Фабрісіано Гонсалес, або просто Фабрі. Про самого тренера, його перспективи – у матеріалі 24 Каналу.

Епоха після Кононова: 15 тренерів за 7 років

Перераховувати тренерів "Карпат", особливо за останні декілька років – справа доволі цікава. Адже мало хто з них міг протриматися більше одного сезону біля керма "зелено-білих". Деякі з них керували "Карпатами" по декілька днів. А були й такі, яких призначали одночасно. І зрозуміти, хто тренував команду, з першого разу було справою нелегкою.

Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

Постійні тренерські зміни у "Карпатах" можна починати після звільнення білоруса Олега Кононова. Очоливши львівський клуб 9 червня 2008 року, він протримався на посаді три роки. 18 жовтня 2011 року Кононов покинув "Карпати".

Після цього командою керували 15 тренерів. Деякі з них приходили до команди двічі – Павло Кучеров, Юрій Дячук-Ставицький, Сергій Зайцев, Олег Бойчишин. І якщо Олександр Севідов та Ігор Йовічевіч могли з командою попрацювати цілий сезон, то деякі тренери не притримувалися на посаді і декількох днів. А деяких з них представляли мало не одночасно. Так було з Олегом Лужним та Володимиром Безуб'яком у січні 2016 року. Повторилася ситуація і у червні 2016 року. Спочатку "Карпати" призначають тренером Валерія Яремченка. Він побув на посаді 11 днів і повернувся в Донецьк. Після цього тренером "зелено-білих" стає Анатолій Чанцев. Але він потрапляє в лікарню, і йому на заміну приходить Сергій Зайцев.

Окрім названих спеціалістів, варто згадати Володимира Шарана та Ніколая Костова. У 2016 році "Карпати" переходять на "іноземний легіон". 7 жовтня головним тренером став білорус Олег Дулуб. Тут варто відзначити, що львівський клуб ще до цього намагався підписати цього спеціаліста, але зумів це зробити лише осінню. Та навіть він, попри доволі успішні виступи команди (в порівнянні з попередніми роками), не втримався у клубі довше, аніж на рік. Влітку 2017 року він покинув команду. Офіційна версія – за сімейними обставинами.

Читайте також: "Карпати" міг очолити зірковий український тренер

На заміну йому приходить іспанець Серхіо Наварро. Він очолив "Карпати" 16 червня 2017 року. Менше ніж через три місяці – 12 вересня – він покинув Львів. На його місце приходить Сергій Зайцев. Пробув він теж не довго. Вже невдовзі "Карпати" вирішують вдатися до дещо незвичної практики – команду очолює тандем Даріо Друді – Олег Бойчишин. При цьому хто і за що відповідав – важко сказати. Головним вважався саме Бойчишин, бо він єдиний у структурі клубу мав необхідну тренерську ліцензію. Але самі футболісти говорили, що всім керує аргентинець Друді, який у той час був виконавчим директором клубу. Згодом і він покине "Карпати". Бойчишин залишиться. Але не на довго. 16 серпня 2018 року "Карпати" представили нового наставника – Жозе Мануеля Феррейра де Мораіша. Португалець відомий тим, що був помічником Жозе Моуріньо в "Порто", "Інтері", "Реалі" та "Челсі", де неодноразово вигравав національні чемпіонати та міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів. Мине ті ж три місяці, і 28 листопада Жозе Мораіш теж покине "Карпати". При цьому спеціаліст викупить свій контракт у клубу, перейшовши на тренерську роботу в південнокорейський клуб "Чонбук Хенде Моторс". У керма "зелено-білих" знову стане Олег Бойчишин.

Читайте також: Готовий продавати тренерів хоч кожні 3 місяці, – віце-президент "Карпат"

13 січня 2019 року – "Карпати" оголосили про те, що команду очолить іспанець Фабрісіано Гонсалес. Що слід очікувати у квітні 2019 року?

Фабрі – не довго на одному місці

Про 63-річного іспанського фахівця можна сказати те, що він на довго не затримується в одній команді. Відтак підписання контракту на 2,5 роки з "Карпатами" – це ще не гарантія, що тренер відпрацює весь термін. "Карпати" стали його 34-им (!!!) клубом у тренерській кар’єрі, яку він розпочав у 1978 році. У деяких випадка він змінював по три клуби за один рік. А "Карпати" стали лише шостим клубом у його кар’єрі поза межами рідної Іспанії. При цьому що три клуби – це із сусідньої Португалії.

Читайте також: "Леганес" офіційно оголосив про підписання гравця збірної України

Найвідоміший клуб – це іспанська "Гранада", яку він вивів у Прімеру з третього за силою дивізіону у 2011 році. Тут варто відзначити, що "Гранада" фінішувала на п'ятому місці в регулярній частині Сегунди (по другому рангом дивізіоні іспанського футболу), а потім в плей-офф за право виходу до Прімери в півфіналі за сумою двох зустрічей за допомогою серії пенальті пройшла "Сельту". У фіналі був обіграний "Ельче" завдяки правилу виїзного голу. Але в еліті справи пішли не надто добре. І 22 січня 2012 року його звільнили. Але саме в цьому клубі Фабрі протримався найдовше – 81 матч.

Ще один відомий клуб – грецький "Панатінаїкос". Очолив його у січні 2013 року. 31 березня цього ж року покинув Афіни після домашньої поразки "Платанасу". Під його керівництвом команда зіграла 13 матчів, де здобула рівну кількість перемог та поразок – по 5. Ще три матчі закінчилося у нічию.

Згодом була трирічна перерва, після якої – іспанська "Понферрадіна" (10 матчів, три перемоги та шість поразок), болівійський "Петролеро" (7 матчів, одна перемога та чотири поразки). Останній клуб – іспанська "Лорка" у 2018 році – лише п'ять перемог за 24 матчі. Ще 14 матчів команда програла. І вилетіла з Сегунди.

Фабрі очолював іспанську "Лорку"

"Карпати" для Фабрісіано Гонсалес – саме те?

Не варто вважати, що у львівські "Карпати" зараз підуть імениті тренери з хорошою історією. Як і в український чемпіонат загалом. Навіть "Динамо" та "Шахтарю" не так легко заманити іменитих гравців. То що говорити про команду, яка посідає 10 місце у турнірній таблиці, а з року в рік бореться за виживання. Звідси і така тренерська чехарда, і постійні скандали.

Читайте також: Топ-5 розгромних поразок "Карпат": відео

Все, що зараз потрібно "Карпатам" – це трохи стабільності. З цим була надія на Жозе Мораїша, але не склалося (клуб не хотів відпускати наставника). Тепер таким має стати Фабрі. Тож залишається лише дочекатися перших матчів, щоб побачити, як довго Фабрісіано Гонсалес зуміє протриматися у Львові – три місяці чи довше. І що з цього вийде.