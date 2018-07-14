Новий випадок дифтерії зафіксували в Україні: захворів 11-річний хлопець

В Україні виявили вже четвертий випадок захворювання на дифтерію з початку року.

Як інформує прес-служба Міністерства охорони здоров'я, новий – четвертий випадок захворювання на дифтерію зафіксували у Чернігівській області.

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До Центральної районної лікарні Ніжинського району у п'ятницю, 13 липня, доставили 11-річного хлопчика із набряком шиї та підозрою на дифтерію. Дитина хворіла вдома протягом 5 днів.

Хлопцеві ввели протидифтерійну сироватку, проте його стан медики розцінюють як важкий, зараз він у реанімації.

З районної лікарні реанімобілем його мають доставити обласну реанімацію.

У селище, де проживала дитина, вже скерували команду епідеміологів, яка проведе обстеження людей, які могли контактувати з хворим і визначать, чи потрібне їм додаткове лікування чи щеплення.

У МОЗ нагадали, що єдиним способом захиститу від дифтерії та її небезпечних ускладнень є вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих кожні 10 років.

МОЗ рекомендує якнайшвидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії. Якісна та безпечна вакцина є в усіх регіонах України, і надається безоплатно як для дітей, так і для дорослих,

– наголосили у міністерстві.

В Україні зафіксовано четвертий випадок захворювання на дифтерію, захворів 11-річний хлопчик у Чернігівській області. Йому ввели протидефтирійну сироватку, його стан важкий, він зараз знаходиться в реанімації. Докладніше: https://t.co/qz5emAwcE5 — MoH Of Ukraine (@MoH_Ukraine) 13 липня 2018 р.

Що таке дифтерія?Це гостра інфекційна хвороба. Переважно вона вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркових залоз. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом.



Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих.