Сили оборони відновили позиції біля Удачного: DeepState оновили мапу
- Російська армія окупувала Новоандріївку на Донеччині та просунулася в районах Неліпівки, Котлиного і Шевченко.
- Сили оборони України відновили позиції біля Удачного.
Російська армія продовжує зазіхати на українські території. Противник частково просунувся на Донеччині, проте Сили оборони відновили позиції поблизу одного населеного пункта.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Яка ситуація на лінії зіткнення
Уночі 31 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Згідно з даними фахівців, росіяни окупували Новоандріївку, а також просунулися в районі 3 інших населених пунктів.
Водночас Сили оборони відновили позиції біля Удачного на Донеччині.
Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко,
– йдеться в повідомленні.
Яка ситуація поблизу Удачного та Котлиного: дивіться на карті
Що відбувається біля Новоандріївки: дивіться на карті
Ворог просунувся поблизу Неліпівки: дивіться на карті
Яка ситуація біля Шевченко: дивіться на карті
До слова, останніми днями противник просунувся на Покровському та Новопавлівському напрямках. Окуповано Велику Новосілку в Донецькій області.