У Новочеркаську атакована залізнична інфраструктура, якою користуються ВПК та армія Росії

Вночі 23 липня українські дрони атакували низку регіонів Росії, зокрема Новочеркаськ. Там пошкоджено залізничну інфраструктуру, якою користувалися ВПК та армія Росії.

Це важлива транспортна артерія Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.

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Що відомо про атаку дронів по Новочеркаську?

Вночі 23 липня українські дрони атакували Ростов, Таганрог та Новочерськ. Основною ціллю удару була залізнична інфраструктура у Новочеркаську.

Цей логістичний вузол з’єднує стратегічні напрями: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ-Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною,

– пояснив Коваленко.

Він додав, що у Новочеркаську функціонують логістичні підрозділи 1061-го Центру МТО Південного військового округу Росії. Ця структура відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту.

Коваленко підкреслив, що вузли на зразок Новочеркаська – це артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Це ключовий елемент, який забезпечує належне постачання на фронт.