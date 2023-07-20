Гучні вибухи біля аеродрому у Новофедорівці: показуємо на карті

В місті Новофедорівка, що в анексованому Криму 20 липня очевидці повідомляли про гучні звуки вибухів. Попередньо ці звуки лунали поблизу військового аеродрому "Саки".

Наразі це летовище активно використовують окупанти, що завдавати ударів по Півдню нашої держави. 24 Канал детальніше розповість і покаже, де розташовані місця, в яких було гучно.

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Де розташована Новофедорівка на карті

Після анексії Криму у 2014 році росіяни розмістили на аеродромі "Саки" поблизу Новофедорівки своє військове угруповання. Наразі там базується 43 окремий морський штурмовий авіаполк Чорноморського флоту країни-агресорки.

Де розташоване місто Новофедорівка: дивіться на карті

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на цьому летовищі стоять російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30. Літаки з цього аеродрому Росія використовує для атак на Україну, зокрема, у бомбардуваннях Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Де розташований аеродром "Саки": дивіться на карті

На окупованому аеродромі у Саках вже не вперше лунають потужні вибухи. Востаннє "прильоти" по летовищу

Що відомо про вибухи у Новофедорівці

Російські телеграм-канали 20 липня повідомляли про гучні звуки вибухів поблизу Новофедорівки у Криму. Пропагандисти заявляли, що летовище нібито зазнало "атаки дронами".

Також у мережі повідомляли й про звуки "роботи російської протиповітряної оборони". Так званий "глава" Криму Сєргєй Аксенов запевнив, що нібито всі цілі "були знищені" російськими військовими.

Відомо, що на аеродромі поблизу Новофедорівки окупанти навчають своїх пілотів. Росіяни там створили навчально-тренувальний комплекс "НИТКА".

Крім того, вибухи лунали й в інших частинах окупованого росіянами Кримського півострова. Зокрема, про вибухи говорили й у Сімферопольському районі біля селища міського типу Гвардійське. Також звуки вибухів лунали і у Сакському районі Криму.

відбулися 9 серпня 2022 року. Тоді внаслідок "атаки" були знищені 9 літаків російських загарбників.