Новолипецький металургійний комбінат спалахнув: що виробляє та де розташований

У Росії вночі проти 24 лютого спалахнув Новолипецький металургійний комбінат у місті Липецьк. Окупанти заявили, що найбільший сталеливарний завод у Росії нібито атакували дрони.

Тривожно росіянам стало орієнтовно о 2:27 проти 24 лютого 2024 року. Тоді мешканці Липецька почули вибухи. Де розташований завод та що він виробляє – читайте в тексті 24 Каналу.

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Де розташований завод в Липецьку

Гучно на Новолипецькому металургійному комбінаті, за словами очевидців, стало після того, як вони нібито чули у небі звук безпілотників. Саме після нього пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

У ворожих телеграм-каналах зазначали, що на заводі спалахнув відкритий склад вугілля коксохімічного цеху, де розміщені холодильні установки. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, проте дані уточнюються.

Розташований завод у Липецьку, що орієнтовно за 508 кілометра від Москви та за сотні кілометрів від України. Наприклад, до прикордонного українського Вовчанська Харківської області від заводу орієнтовно 400 кілометрів.

Де розташований Новолипецький металургійний комбінат: дивіться на карті

Згодом місцеві мешканці повідомили, що з чотирьох дронів у завод влучили два. Проте офіційних підтверджень влада не озвучувала.

Щоправда, губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав орієнтовно о 2:55 24 лютого, що, мовляв, загорівся склад одного із цехів Новолипецького металургійного комбінату. За його даними:

вогонь загасили, постраждалих немає;

загрози викиду небезпечних речовин – теж;

за непідтвердженою інформацією – причиною займання стало падіння літального апарату, проте інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео нібито "перевіряють".

Ба більше, Ігор Артамонов заявив, що "схожі новини надходять і з сусідніх регіонів".

Чим відомий Новолипецький металургійний комбінат