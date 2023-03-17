У Новомосковську – прильоти: повідомляють про серйозні руйнування

У Новомосковську, що в Дніпропетровській області, ввечері 17 березня пролунали вибухи. Надзвичайники вже працюють на місці атаки.

Про це повідомив міський голова Сергій Резнік. Він закликав людей не розповсюджувати інформацію про місце вибухів та не публікувати кадри.

До теми У Житомирі та Києві вибухи: працюють ППО

Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак,

– зазначив Резнік.

Повітряне командування "Схід" повідомило, що росіяни застосували ударні БПЛА з південно–східного напрямку по важливих критичних об’єктах в Дніпропетровській області. Ймовірно, це були “Shahed-131/136". Три з них знищили сили ППО у Дніпровському районі.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що 2 БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування.

Нова атака по Україні

Ввечері 17 березня росіяни вкотре запустили дрони-камікадзе по українських містах. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомили про запуск Росією дронів-камікадзе. "Шахіди" запустили з Брянської області.

Влада закликала не ігнорувати тривогу. Згодом 2 цілі зафіксували в Київській області, 1 – в Чернігівській, 3 – в Дніпропетровській, 1 – в Запорізькій. ППО спрацювало на Київщині, Житомирщині та Дніпропетровщині.

Мер Рівного Олександр Третяк попередив, що висока ймовірність шахедної атаки. Жителів міста просили не ігнорувати попередження повітряної тривоги. Телеграм-канали писали про дрони з боку Білорусі.