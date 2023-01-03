У новому році росіяни запустили по Україні 84 іранські дрони: знищено 100% цілей

Російські окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. За останні дві доби наші захисники збили 84 безпілотники.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. За його словами, таких результатів не досягали ще ніколи.

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Повітряні сили знищили 100% цілей

Як розповів Ігнат, з 11 вересня Сили оборони знищили майже пів тисячі російських дронів.

За дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збито 84 дрони. 100% було збито Протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи. Дрони вже близяться до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трошки менше і крилатих ракет,

– сказав речник Повітряних сил.

За словами Ігната, якщо окупанти бомбитимуть такими темпами, то нову партію у 250 дронів загарбники вже використали. Він наголосив, що Росія може підвезти наступну партію іранських безпілотників. Тому наразі Україна готується до нових масованих атак.

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