У новому санкційному списку Росії опинилися проросійські Сергій та Юлія Льовочкіни

Кремль 20 серпня розширив санкційний список проти України. До нього потрапили не лише політики з твердою проукраїнською позицією, але й відверто проросійські громадяни України.

Так, у новому санкційному списку опинилися нардепи з проросійської політичної сили "Опозиційна платформа – За життя" Юлія та Сергій Льовочкіни.

Важливо Росія обіцяла помститися, але нас це не зупинить, – Кулеба прокоментував санкції Кремля

Загалом санкції наклали на ще 73 громадян України. Таким чином список збільшився з 849 людей до 922. Причини, з яких Росія ввела санкції проти проросійських нардепів ВР, невідомі.

Що відомо про нові санкції Кремля

Економічні обмеження Росія ввела 20 серпня. Сталося це якраз після засідання РНБО, на якому запровадили санкції проти російських пропагандистів. Тож, у такий спосіб відповів на обмеження з боку України.

До санкційного списку потрапили понад 70 українців, зокрема:

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

Колишній "слуга" і депутат Верховної ради Олександр Дубінський.

І навіть уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

Але ані Данілов, ані Кулеба не переймаються через обмеження Росії. Навіть навпаки – секретар РНБО назвав їх найвищою відзнакою.

Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави,

– написав секретар РНБО.

Данілов пообіцяв виправдати "високу довіру" і робити ще більше на посаді.