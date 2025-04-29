Росіяни рвуться на кордон Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини, – Сили оборони

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Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону .

Волошин розповів, що на цій ділянці фронту постійно тривають запеклі бої.

Ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей,

– розповів він.

Яка ситуація загалом на півдні України

Волошин розповів, що, окрім Новопавлівського, неспокійно й на Оріхівському напрямку біля Малих Щербаків, Лобкового та Степового.

"Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його, це недалеко від Запоріжжя. І звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя, його передмістя", – пояснив Волошин.

А на Херсонському напрямку росіяни все частіше намагаються захопити острови на Дніпрі. Попри те, що ЗСУ зазвичай топлять ворожі плавзасоби, деяким окупантам таки вдається висадитися на островах. Там періодично фіксують по 1 – 2 особи.

Вони там грають в "робінзонів" так званих. Їх звідти евакуювати неможливо, і їм скидає командування і боєприпаси, і воду, і продовольство з дронів. Вони там кілька днів перебувають, а потім, є такі випадки, що навіть здаються нашим у полон,

– зазначив Волошин.

Він додав, що Росія цими фактами намагається показати свої намагання взяти під контроль острівну зону і таких спроб за останні кілька днів стало більше.