Банальні заяви й спроби виправдати війну: як промова Путіна показала його слабкості – аналіз ISW

Новорічне привітання російського диктатора Владіміра Путіна свідчить про те, що він не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір і, як і раніше, зосереджений на виправданні війни та її витрат для свого народу. Про це повідомили аналітики ISW.

Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували новорічне звернення Владіміра Путіна до росіян.

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Про що говорив Путін у своєму зверненні

Вони звернули увагу на те, що у своєму зверненні Путін вкотре заявив про 2022 рік як "рік складних необхідних рішень, важливих кроків до досягнення повного суверенітету і нової справжньої незалежності Росії" та повторив мантру про "боротьбу й захист нашого народу на наших власних історичних територіях".

У звіті йдеться про те, що промова продовжила риторичні заяви російського диктатора не тільки про те, що Кремль має історичні права на Україну, але й про те, що незалежність і суверенітет Росії залежать від відновлення контролю над Україною.

Зазначають, що таким чином Путін намагається вважати перемогу у війні необхідною для подальшого існування Росії як незалежної держави.

Путін намагається виправдати шалені втрати на війні

Аналітики ISW переконані, що такі заяви російського диктатора мали на меті виправдати величезні втрати Росії у війні та заспокоїти ультранаціоналістичну провоєнну спільноту, яка регулярно вимагає більш агресивних дій і ще більших витрат на війну проти України.

Також там вважають, що такі заяви також свідчать про небажання Росії розглядати мирне вирішення війни на будь-яких умовах, відмінних від російських.

Невпевнений у формуванні інформаційного простору Росії

На думку військових експертів, Путін навряд чи прийме будь-який менший результат, якщо Україна за допомогою своїх західних партнерів не зможе завдати нових масштабних поразок російським військам і звільнити значно більшу частину окупованої території.

В ISW також зауважили, що Путін не використав свою передноворічну промову для оголошення про те, як російські військові мають намір переломити свої невдачі в Україні та досягти своїх максималістських цілей.

У звіті ISW припускають, що диктатор, можливо, відклав своє щорічне звернення до федеральних зборів Росії, оскільки був невпевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі посилення критики щодо його ведення війни.