"Новорічні подарунки" від ЗСУ: окупанти могли зазнати серйозних втрат і під Шахтарськом
Джерело:Петро Андрющенко
Окупанти могли втратити до 100 одиниць особового складу на Донеччині. За попередніми даними, прилетіло у два місця базування окупантів під Шахтарськом.
За даними радника міського голови Маріуполя, "новорічні подарунки" від ЗСУ прилетіли не тільки в Макіївку. Хоча в цьому місті, що на північно-східному передмісті Донецька, могли загинути орієнтовно понад 500 окупантів.
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Що відбулось під Шахтарськом
"Новорічні подарунки" від ЗСУ було влучно доставлено не лише Макіївці. Справжнє свято має виглядати саме так…
– зауважив Петро Андрющенко.
Деталі про ліквідацію ворогів розповіла так звана Юлія Андрієнко – пропагандистка, яка називає себе "воєнним кореспондентом". За її словами:
- вибухи пролунали з п'ятниці та суботу орієнтовно о 2:30 за Києвом. Найімовірніше, мовиться про ніч з 30 на 31 грудня;
- "бавовна" в окупантів була у двох населених пунктах біля Шахтарська: Садовому та Давидівці;
- у першому – російські загарбники були в колишньому дитячому садку. Там залишилася одна стіна;
- в другому – росіяни були в клубі. Там теж все розлетілось у друзки.
Очевидці розповіли пропагандистці, що у Садовому вранці дістали тільки 20 людей. Хоча і в колишньому садку, і в клубі було орієнтовно по 50 людей.
Тобто, цілком очевидно, що 100 ворогів могли відправитись на "концерт Кобзона" ще перед новим роком.
В окупантів прилітало і в новорічну ніч
"У новорічну ніч теж був приліт, знову будинок хитнуло. Усі мережі мовчать", – написала пропагандистці очевидиця.
Також вона бідкалась, що це для них "трагедія". Журналіст Денис Казанський влучно зауважив: "Всі ці люди загинули даремно, просто так, в ім'я нічого. Не геройською, а абсолютно безглуздою і тупою смертю – їх просто завантажили у вагон, привезли, як велику рогату худобу, в якусь будівлю й поховали під купою уламків".
Ба більше, він додав, що найдивовижніше те, що в самій Росії всім абсолютно байдуже.
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"Бавовна" у ворогів: коротко
- 2 січня "бавовна" лунала в Брянській області. Відомо, що є влучання по енергетичному об'єкту ворога. Мешканці залишились без світла та в паніці запасаються водою.
- До окупантів "бавовна" навідалась і 1 січня в тимчасово окуповану Макіївку, що на Донеччині. Там вороги базувались на території профтехучилища №19, що на вулиці Кремлівській, 48.
- За попередніми даними, загиблих орієнтовно 500. Хоча деякі місцеві пишуть про 600. У СтратКомі ЗСУ заявили, що внаслідок "необережного поводження з нагрівальними приладами, нехтуванням заходів безпеки та курінням у невстановленому місці" загинули близько 400 окупантів, а ще 300 – зазнали поранень різного ступеня важкості.
- Окрім того, 31 грудня "бавовна" лунала в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у Джанкої пролунала серія вибухів. Вороги традиційно писали про роботу ППО, проте в телеграм-каналах припустили, що причиною вибухів могла бути атака безпілотників на російську військову базу в районі села Майське.