"Новорічні подарунки" від ЗСУ: окупанти могли зазнати серйозних втрат і під Шахтарськом

Окупанти могли втратити до 100 одиниць особового складу на Донеччині. За попередніми даними, прилетіло у два місця базування окупантів під Шахтарськом.

За даними радника міського голови Маріуполя, "новорічні подарунки" від ЗСУ прилетіли не тільки в Макіївку. Хоча в цьому місті, що на північно-східному передмісті Донецька, могли загинути орієнтовно понад 500 окупантів.

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Що відбулось під Шахтарськом

"Новорічні подарунки" від ЗСУ було влучно доставлено не лише Макіївці. Справжнє свято має виглядати саме так…

– зауважив Петро Андрющенко.

Деталі про ліквідацію ворогів розповіла так звана Юлія Андрієнко – пропагандистка, яка називає себе "воєнним кореспондентом". За її словами:

вибухи пролунали з п'ятниці та суботу орієнтовно о 2:30 за Києвом. Найімовірніше, мовиться про ніч з 30 на 31 грудня;

"бавовна" в окупантів була у двох населених пунктах біля Шахтарська: Садовому та Давидівці;

у першому – російські загарбники були в колишньому дитячому садку. Там залишилася одна стіна;

в другому – росіяни були в клубі. Там теж все розлетілось у друзки.

Очевидці розповіли пропагандистці, що у Садовому вранці дістали тільки 20 людей. Хоча і в колишньому садку, і в клубі було орієнтовно по 50 людей.

Тобто, цілком очевидно, що 100 ворогів могли відправитись на "концерт Кобзона" ще перед новим роком.

В окупантів прилітало і в новорічну ніч

"У новорічну ніч теж був приліт, знову будинок хитнуло. Усі мережі мовчать", – написала пропагандистці очевидиця.

Також вона бідкалась, що це для них "трагедія". Журналіст Денис Казанський влучно зауважив: "Всі ці люди загинули даремно, просто так, в ім'я нічого. Не геройською, а абсолютно безглуздою і тупою смертю – їх просто завантажили у вагон, привезли, як велику рогату худобу, в якусь будівлю й поховали під купою уламків".

Ба більше, він додав, що найдивовижніше те, що в самій Росії всім абсолютно байдуже.

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"Бавовна" у ворогів: коротко