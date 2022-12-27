Свята пройдуть без аварійних відключень світла, – у Кабміні назвали умову

В Україні нарешті зменшується кількість аварійних відключень. Така можливість з'явилася завдяки героїчній роботі наших енергетиків, які цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

Як розповів прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду, 27 грудня після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу 2 блоки теплових електростанцій.

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Водночас Шмигаль нагадав, що в Україні діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. Він працює наступним чином:

на першому місці – критична інфраструктура,

на другому – ВПК,

на третьому – важливі виробництва,

на четвертому – житловий фонд.

Стежимо за тим, аби вимкнення були справедливими, і їх навантаження розподілялося рівномірно на всіх споживачів,

– запевнив Шмигаль.

За якої умови новорічні свята пройдуть без аварійних відключень

Український прем'єр зауважив, що Росія не збирається зупинять ракетний терор і готується продовжити атаки на нашу енергосистему.

"Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", – наголосив прем'єр-міністр.

Він додав, що ворог першочергово прагне посіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться.

Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю,

– підкреслив Шмигаль.

І для того, аби швидше відновити енергосистему, уряд ухвалює рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.

Додамо, що раніше у КМДА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят та нагадали про заборони, адже окупанти можуть не забути "привітати" українців у традиційній масованій терористичній їм манері.

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