Не вперше опинився під ударом: де розташований Новошахтинський НПЗ, який атакували дрони

У ніч проти 6 червня в Ростовській області пролунали потужні вибухи. Як згодом стало відомо, Новошахтинський НПЗ атакували дрони.

На заводі спалахнула масштабна пожежа, а росіяни почали бідкатися, що "підірвали НПЗ". Де на карті розташований Новошахтинський НЗП, який вночі атакували дрони, – показує 24 Канал.

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Де розташований Новошахтинський НПЗ

Уночі 6 червня на Новошахтинському НПЗ пролунали потужні вибухи. Виробництво розташоване в Ростовській області, за приблизно 60 кілометрів на північ від Ростова-на-Дону.

Новошахтинський НПЗ розташований усього за 7 кілометрів від українського кордону в Донецькій області. Втім, ці території з 2014 року перебувають під окупацією російських військових.

Варто наголосити, що Новошахтинський НПЗ – єдине підприємство, яке працює в Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового та дизельного пального, прямогонного бензину. До слова, Новошахтинський НПЗ – найбільший постачальник нафтопродуктів на Півдні Росії. За приблизними даними, у 2020 році завод отримав дохід у 115,8 мільярда рублів.

Від початку повномасштабного вторгнення нафтопродукти з Новошахтинського НПЗ забезпечують потреби російських окупантів.

Новшахтинський НПЗ в Ростовській області: дивіться на карті

До слова, губернатор Ростовської області підтвердив атаку дронів на НПЗ. Він повідомив, що як наслідок – спалахнула пожежа, яку тепер намагаються ліквідувати російські рятувальники.

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Новошахтинський НПЗ атакували й раніше