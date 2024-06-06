Не вперше опинився під ударом: де розташований Новошахтинський НПЗ, який атакували дрони
У ніч проти 6 червня в Ростовській області пролунали потужні вибухи. Як згодом стало відомо, Новошахтинський НПЗ атакували дрони.
На заводі спалахнула масштабна пожежа, а росіяни почали бідкатися, що "підірвали НПЗ". Де на карті розташований Новошахтинський НЗП, який вночі атакували дрони, – показує 24 Канал.
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Де розташований Новошахтинський НПЗ
Уночі 6 червня на Новошахтинському НПЗ пролунали потужні вибухи. Виробництво розташоване в Ростовській області, за приблизно 60 кілометрів на північ від Ростова-на-Дону.
Новошахтинський НПЗ розташований усього за 7 кілометрів від українського кордону в Донецькій області. Втім, ці території з 2014 року перебувають під окупацією російських військових.
Варто наголосити, що Новошахтинський НПЗ – єдине підприємство, яке працює в Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового та дизельного пального, прямогонного бензину. До слова, Новошахтинський НПЗ – найбільший постачальник нафтопродуктів на Півдні Росії. За приблизними даними, у 2020 році завод отримав дохід у 115,8 мільярда рублів.
Від початку повномасштабного вторгнення нафтопродукти з Новошахтинського НПЗ забезпечують потреби російських окупантів.
Новшахтинський НПЗ в Ростовській області: дивіться на карті
До слова, губернатор Ростовської області підтвердив атаку дронів на НПЗ. Він повідомив, що як наслідок – спалахнула пожежа, яку тепер намагаються ліквідувати російські рятувальники.
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Новошахтинський НПЗ атакували й раніше
- Новошахтинський завод нафтопродуктіввже кілька разів опинявся під атакою дронів. Вперше вибухи на території заводу пролунали 22 червня 2022 року. Тоді в установку з переробки нафти врізався безпілотний літальний апарат, зайнялась пожежа.
- Вибухи на НПЗ лунали й цього року. Так, 13 березня 2024 року Новошахтинський НПЗ атакували дрони. Внаслідок успішної роботи СБУ, робота заводу була зупинена. Представник ГУР МО Андрій Юсов також повідомляв, що ця успішна атака зірвала кілька планів ворога.
- 12 квітня Новошахтинський НПЗ знову опинився під атакою дронів. Окупанти знову запевняли, що буцімто збили безпілотники, втім, чомусь роботу заводу вкотре зупинили.