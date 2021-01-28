Санду визначилася з кандидатурою нового глави уряду Молдови: це жінка

Президентка Молдови Майя Санду визначилась з кандидатурою на посаду прем’єр-міністра країни. Уряд може очолити колишня міністерка Наталія Гавріліца.

Джерело: newsmaker.md.

Гавріліца уже обіймала в уряді посаду очільниці Міністерства фінансів.

Читайте також У Молдові скасували скандальне рішення Додона про російську мов

Це професіонал, що заслуговує на довіру. Я вже поставила перед нею завдання створити команду і підготувати програму, головна мета якої буде боротьба з корупцією і економічний розвиток,

– заявила Санду.

Санду наполягає на дострокових виборах парламенту

Санду, проте, продовжує наполягати, що найкращий вихід з політичної кризи – це дострокові парламентські вибори у Молдові. Наразі у Гавріліци є 15 днів, аби сформувати склад кабміну та підготувати програму уряду і подати на затвердження парламенту.

Що відомо про Наталію Гавріліцу:

Народилась у 1977 році.

Випускниця юридичного факультету Московського державного університету та Гарвардського інституту державного управління імені Кеннеді.

імені Кеннеді. У 2000 – 2003 роках працювала при посольстві США у Молдові.

У 2007 –2008 роках – керівниця Департаменту макроекономічної політики і розвитку в Міністерстві економіки і торгівлі Молдавії.

У 2013 – 2014 роках – головна консультантка в управлінні аналізу, моніторингу та оцінки політики міністерства освіти Молдови.

У 2014 – 2015 роках обіймала посаду держсекретаря Міносвіти республіки.

З 2015 року по 2019 рік була гендиректором Глобального інноваційного фонду в Лондоні (Велика Британія).

8 червня 2019 року Наталя Гаврилиця стала міністром фінансів в уряді Майї Санду.

В кінці липня 2019 року фракція Демократичної партії Молдови зареєструвала в парламенті вотум недовіри міністерці фінансів , пов'язаний з її неефективною діяльністю на цій посаді.

, пов'язаний з її неефективною діяльністю на цій посаді. 12 листопада 2019 року парламент Молдови виніс вотум недовіри всьому уряду Майї Санду.

Якщо Гавріліца пройде затвердження, то найвищі посади у Молдові обійматимуть жінки. Адже на чолі парламенту теж представниця прекрасної статі – Зінаїда Гречаний.