В Уфі дрони, ймовірно, вгатили по НПЗ "Башнефть": над містом здійнявся дим
Вранці українські дрони долетіли до Башкортостана. Там, вони могли вполювати жирну ціль.
Близько 07:00 у Башкортостані оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Що відомо про удар по Уфі?
Близько 07:23 російські моніторингові ресурси писали про те, що у Башкортостані нібито знешкоджено 10 ворожих цілей.
Тим часом місцеві жителі скаржаться, що отримали повідомлення про небезпеку із запізненням. Мовляв, надзвичайний режим діє у республіці вже третю годину.
Монітори писали, що БпЛА атакують промислову зону Уфи.
Мешканці міста чули вибухи у північній частині міста.
О 7-й ранку за місцевим часом в аеропорту Уфи ввели обмеження на прийом і випуск літаків.
Пізніше з'явилися кадри з Уфи. На них можна побачити – хмари диму.
Дрони могли уразити НПЗ в Уфі / Фото з соцмережі
Попередньо, був уражений НПЗ "Башнефть".
Нагадаємо, що 5 серпня НПЗ "Башнефть-Новойл" вже був під ударом. Тоді було пошкоджено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.
Цей НПЗ є одним із найбільших у Росії виробників високоякісних мастил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 7 мільйонів тонн на рік.
Напередодні Сили оборони України атакували Московський нафтопереробний завод.
За даними Fire Point, через це Росія втратила ще близько 4% потужностей з переробки нафти.
У такий спосіб, за перші 20 днів вересня в Росії вже паралізовано близько 14% потужностей нафтопереробки.
У вересні українські сили також завдавали ударів по інших російських НПЗ. Зокрема, після атак зупинилися Сизранський і Саратовський заводи. На Сизранському НПЗ пошкодили основну установку первинної переробки, яка забезпечує близько 71% потужності підприємства.
Також після атаки припинив переробку нафти Ярославський НПЗ "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез". Там було пошкоджено установку первинної перегонки, яка забезпечує близько 40% потужності заводу.