300 кілометрів від України: де розташований НПЗ "Перший завод", атакований у Калузькій області

Сьогодні вночі в Росії заявили про атаку безпілотників у Калузькій області на НПЗ "Перший завод". Це найбільший нафтопереробний завод в області.

24 Канал показує, де розташований НПЗ і розповідаємо, чим відомий завод. Зауважимо, що вибухи на Калузкьому НПЗ почали лунати ще опівночі 10 травня.

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Пізніше атаку безпілотників на НПЗ підтвердив губернатор Калузької області Владислав Шапша. За його словами, внаслідок падіння БПЛА на території підприємства у Дзержинському районі сталося загорання.

Де розташований "Перший завод" на карті:

Що відомо про НПЗ

. Безпілотники вдарили по підприємству, розташованому майже за 300 кілометрів від кордону з Україною. Це не перша атака по цьому НПЗ, українські дрони уже долітали до "Першого заводу" 15 березня.

"Перший завод" є найбільшим нафтопереробним підприємством Калузької області, хоча за об'ємом виробництва значно поступається гігантам, які уже теж зазнавали атаки, як от "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово у Нижньогородській області, що переробляє 5% від всього об'єму у Росії.

Водночас завод у Калузькій області – це про 1,2 мільйон тонн переробленої нафти на рік. Тобто важливість його очевидна. Також завод ще має спеціалізацію у виробництві нафтових розчинників та мазуту.

За даними Defense Express, у 2019 році цей завод пішов на модернізацію за російською державною програмою за якою планувалось інвестувати 60 мільрдів рублів, тобто близко 650 мільйонів доларів. За нею у 2024 планували розширити види продукції, які виробляються підприємством.