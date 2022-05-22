"Нравіцца, нє нравіцца, тєрпі моя красавіца", Або як Путін переміг сам себе чотири рази

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки в НАТО. Путін знову всіх "переграв".

"Здобутки" Путіна, які увійдуть в історію

1. Армія Швеції – восьма за силою серед країн НАТО в Європі. Фінляндії – п'ятнадцята. Сумарно нараховують понад 50 тисяч бійців. Важливо, що армії боєздатні, бо не входили в НАТО і могли розраховувати тільки на власні сили.

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2. Балтійський флот Московії, й так дуже вразливий через контроль виходів з російських портів країнами НАТО, остаточно втратив сенс існування. Тепер повністю все узбережжя Балтійського моря контролюють країни НАТО.

3. Сухопутний кордон Московії з НАТО збільшився на 1500 кілометрів.

4. Від кордону НАТО до Мурманська – 100 кілометрів. Багатий стратегічними ресурсами та частково відрізаний від Московії географічно з вступом до Альянсу Фінляндії Кольський півострів зі своїми портами став вразливим.

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Свита Путіна здулася

Найголовніше. Всім вже глибоко по барабану на думку Московії. Ніхто більше не боїться ні Путіна, ні його домашніх тваринок на кшалт Мєдвєдєва та їхніх погроз.

Країни Європи звільнилися від страху перед ордою і роблять, що вважають за потрібне. Нравіцца, нє нравіцца, тєрпі моя красавіца. Так, расіюшка?

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