Нуланд попередила Росію про "болючі санкції"

12 січня 2022 , 09:21
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Джерело:

Держдеп США

Якщо Росія наважиться напасти на Україну, Європа та союзники можуть застосувати різні пакети санкцій проти Москви. Вони будуть "дуже болючими".

США можуть запровадити один пакет заходів, а ЄС із союзниками зроблять паралельні кроки. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Важливо Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини, – Нуланд

США консультуються щодо санкцій

Ці кроки будуть не однаковими, але також болючими для Росії, оскільки у ЄС та США різні економічні ризики. Вашингтон вже проводить консультації з партнерами та союзниками.

Ми працюємо над цим близько двох з половиною місяців на всіх рівнях – починаючи з президента,
– зауважила Нуланд.

Що цьому передувало

  • Росія ще з осені стягує війська до українських кордонів. За даними Міноборони, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч військ та наступальне озброєння поблизу кордонів та на окупованих територіях.
  • Згодом наша розвідка заявила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".
  • Захід, зокрема, США одразу відреагували на події та попередили Москву про серйозні санкції. Говорили навіть про відключення Росії від системи SWIFT.
  • Під час перемовин Росії та США у Женеві Держдеп підтвердив, що Вашингтон накладе санкції на ключові російські установи. Це станеться у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну.

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Автор: Ольга Музика