Нурмагомедов – Макгрегор: букмекери зробили прогноз на бій
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Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов проведе захист титулу з екс-чемпіоном Конором Макгрегором.
Поєдинок стане головним на UFC 229, який пройде в Лас-Вегасі на T-Mobil Arena 6 жовтня 2018 року, пише isport.
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Букмекери вже встановили свої коефіцієнти, згідно з якими фаворитом бою є росіянин Хабіб Нурмагомедов. Так, на його перемогу букмекери з контори William Hill встановили коефіцієнт 1,57, а успіх ірландця оцінюється в 2,37.
Зазначимо, що квитки на поєдинок коштували від 205 доларів до 2 505, але їх розкупили в перші три хвилина після старту продажів.
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Джерело: 24 Канал
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